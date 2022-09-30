«Скоро начнётся эпопея обвинения России». Лукашенко о ситуации вокруг «Северного потока»

Новости Беларуси. Как достичь мира в Украине и спасти голодающих жителей земли? О глобальном в международных отношениях высказался Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это напоминание тем, кто сегодня спекулирует на трагедиях украинского и российского народов, беспочвенно обвиняя Беларусь в соагресии. И коль в зале посланники государств, в том числе ответственные за то, как будет восприниматься в их странах позиция официального Минска и по самой острой на сегодня проблеме, Президент страны доводит ее.

Мы все делали, чтобы остановить кровопролитие. Но оно кому-то нужно. Кому? Вы же дипломаты – разбирайтесь. Подробнее здесь. Аналогичным вопросом впору задаться, рассуждая о мировом продовольственном кризисе. Зерно по цене золота доступно далеко не всем. Впрочем, то, что жители бедных стран останутся реально голодными, а не просто не досчитаются энной марки трюфельной пасты на полках магазинов, руководство государств коллективного Запада мало волнует. Едва ли кого-то помимо себя они считают за людей. Будь иначе – боролись бы за хваленые права человека и хотя бы за право на питание. Но выбор делают в пользу другой борьбы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала, свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата. Подробнее здесь. Во многом благодаря тому, что Беларусь с момента обретения суверенитета руководствовалась нашими интересами, надеясь на союзников и друзей, не плошала и искала опоры в разных уголках мира. Потому санкционный прессинг для нас – вопреки ожиданиям его создателей – оказался неприятным, чего уж скрывать, но не смертельным. У нас крепкие связи на всех континентах. Их представители и сегодня, 30 сентября, во Дворце Независимости. Чем не повод оценить результат совместной работы и обозначить перспективы?

Александр Лукашенко:

Я рассчитываю, что ваша активная работа как посла Эмиратов будет не только способствовать укреплению политического диалога, но и поможет нарастить торговлю и привлечет крупных эмиратских инвесторов в Беларусь. Двери для вас были всегда открыты.