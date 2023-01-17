В Калифорнии застрелили шестерых человек, в том числе 6-месячного ребёнка

Новости США. Шесть человек, в том числе шестимесячный ребенок, погибли в результате стрельбы в Калифорнии. Одни жертвы были найдены на улице, другие – в доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Шесть человек, в том числе шестимесячный ребенок, погибли в результате стрельбы в Калифорнии. Одни жертвы были найдены на улице, другие – в доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти городка Гошен, где произошла трагедия, назвали случившееся «ужасной резней». В нападении подозревают двух мужчин. На их поиски брошены все силы местной полиции. Правоохранители не исключают, что за стрельбой стоит местная банда, причастная к наркоторговле.
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