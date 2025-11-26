CNN: Киев отверг три условия мирного плана США

Киев и Вашингтон не могут договориться минимум по 3 пунктам плана по урегулированию конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По словам источника телеканала, большинство предложений, представленного Америкой мирного договора, украинская сторона приняла. При этом из 28 не менее 3 пунктов остаются несогласованными: будущее Донбасса, сокращение численности ВС Украины до 600 000, членство Киева в НАТО.

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