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CNN: Киев отверг три условия мирного плана США

26 ноября 2025 08:00
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CNN: Киев отверг три условия мирного плана США-0

Киев и Вашингтон не могут договориться минимум по 3 пунктам плана по урегулированию конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По словам источника телеканала, большинство предложений, представленного Америкой мирного договора, украинская сторона приняла. При этом из 28 не менее 3 пунктов остаются несогласованными: будущее Донбасса, сокращение численности ВС Украины до 600 000, членство Киева в НАТО.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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