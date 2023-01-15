Ограничения в поставках газа – преимущество для России или Запада? Рассказал экс-вице-президент компании «Лукойл»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Я хотела бы отметить, запрет России на продажу своей нефти странам, установившим потолок цен на ее сырье, – это страны «Большой семерки», ЕС и Австралия, – вызовет большой рост цен. Это заявление прозвучало из уст аналитика сырьевого рынка в банке Handelsbanken Кристиана Копфера. И Копфер объясняет прежние большие объемы закупок нефти у России экономической целесообразностью. Сейчас, когда брать это сырье придется где-то еще и платить придется больше. Однако самую большую озабоченность у Копфера вызывает намерение России сократить добычу нефти. И, по его мнению, сочетание снижения добываемых объемов с постепенным возвращением китайской экономики в прежнее состояние может существенно поднять мировые цены на нефть.

Вслед за Евросоюзом страны G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Заявление было обнародовано сразу после того, как в ЕС смогли договориться о стоимости «черного золота» на уровне 60 долларов за баррель. В случае, если нефть подешевеет, то ценовой предел будет пересмотрен и станет на 5 процентов ниже рыночной стоимости.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

Потолок цен преследует три цели. Во-первых, это усиливает действие наших санкций. Во-вторых, это ещё больше сократит доходы России. И в-третьих, это одновременно стабилизирует мировые энергетические рынки, поскольку некоторые сорта российской нефти теперь можно будет приобретать в том числе в ЕС, перепродавать, перевозить в третьи страны. При условии, что цена остается ниже потолка.

Ответ России последовал незамедлительно. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москву не интересует, какими именно будут ограничения на нефть. Поскольку Россия будет договариваться с партнерами напрямую. Позже Владимир Путин подписал указ, который запрещает поставки нефти тем странам и компаниям, которые используют «потолок цен». Запрет вступит в силу с 1 февраля и будет действовать по меньшей мере до 1 июля.

Владимир Путин, президент России:

Даже если они добьются этого, цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю. В конечном итоге цены взлетят до небес. И ударят по ним. По тем, кто такие решения предлагает.

Так кому на самом деле выгоден потолок цен? В первую очередь ограничения по стоимости являются фактически послаблением антироссийских санкций. Ведь еще летом ЕС пытался договориться о полном запрете импорта нефти из России. А главным инициатором потолка стали США. Вашингтон опасается резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и усугубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка. Поскольку в стране только недавно прошли выборы в Конгресс, где республиканцы получили большинство мест в палате представителей и право блокировать любые инициативы Джо Байдена. Впереди Америку ждут президентские выборы, где демократы вновь могут остаться не у дел. Все это стало результатом экономического кризиса, который демократы пытаются хоть как-то ослабить.

Джо Байден, президент США:

У нас есть проблема сейчас – Европа, решающая еще больше сократить покупку российской нефти. Есть много соображений, что можно сделать. Возможно, даже продолжить покупать нефть, но по ограниченной цене, значительно более низкой цене, чем сейчас генерирует рынок. При этом, по мнению экспертов, потолок цен на российскую нефть вряд ли стабилизирует ее стоимость на рынке. Не стоит ждать и очевидных позитивных сдвигов в экономике Евросоюза и США. Какая бы ни была цена нефти, кризис уже прочно вошел в жизнь людей. Надежда Сасс:

Скажите, пожалуйста, насколько существенны потери российского бюджета от санкционных действий стран Запада? Потому как в целом с учетом ситуации, особенно вокруг инфляции того же ЕС, видим, что ключевой жертвой стал сам Европейский союз.