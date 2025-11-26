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В Беларуси собрали более 11 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой

26 ноября 2025 08:00
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В Беларуси собрали 11 миллионов 91 тысячу тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрали более 11 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой-2

В лидерах Минская область, где намолотили 2 миллиона 765 тысяч тонн. Далее следуют Брестские аграрии – с результатом 2 миллиона 219 тысяч тонн. Замыкает тройку лидеров Гродненщина. Там в закрома уже положили 2 миллиона 186 тысяч тонн.

Средняя урожайность зерна с кукурузой выше прошлогодней – 43,7 центнеров с гектара. Отметим, что в Беларуси также завершили уборку сахарной свеклы. Накопали 5 миллионов 964 тысячи тонн корнеплода. 

# Уборочная кампания

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