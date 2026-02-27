Зрители плакали! Документальный спектакль о трагедиях Великой Отечественной войны показали в Минске

Надежда Коршунова, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Я думаю, знаете, история она очень показательная. У нас была серия спектаклей, мы его показывали целую неделю, два спектакля в день. Нас посетили все учреждения высшего образования Минска, очень много учреждений профессионального образования. Финальный, заключительный спектакль, финальная сцена, участники хореографического коллектива, финал, закрывается занавес, и одна из участниц плачет неистово. Я говорю, что случилось? Она говорит: там парень сидел во втором ряду, он плакал. Увидев его, так ее это зацепило. Поэтому, конечно, зрители дали нам невероятный эмоциональный отклик. Воспринимали все очень душевно и сердечно, потому что тема очень глубокая и серьезная. А если говорить конкретно об этом спектакле, мы задеваем струны души, скажем, воздействуем именно на психоэмоциональное состояние нашей молодежи.

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