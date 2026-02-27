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«100 идей для Беларуси». Школьница из Новолукомля нашла способ, как снизить порчу овощей и фруктов

27 февраля 2026 08:17
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Где лучшая молодежь? В Беларуси! Молодежный потенциал открывает горизонты. 

В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ксения Корнева, учащаяся школы № 1 г. Новолукомля и Лилия Мамойко, учитель химии и информатики школы № 1 г. Новолукомля.

Юрий Царев, ведущий:
Ксения, расскажи, пожалуйста, в чем заключается метод?

«100 идей для Беларуси». Школьница из Новолукомля нашла способ, как снизить порчу овощей и фруктов-2

Ксения Корнева, учащаяся школы № 1 г. Новолукомля:
Цель работы – это поиск бактерий, способных к снижению порчи овощей и фруктов при хранении. То есть сначала мы создали почвенный раствор, высевали их на питательную среду и смотрели, что может вырасти из него. Потом мы изолированные колонии, то есть колонии бактерий, высевали на отдельной чашке Петри и создали коллекцию бактерий из почвенного раствора. Далее мы создали коллекцию фитопатогенных грибов, которые вызывают порчу овощей и фруктов при хранении, провели совместное культивирование их. Посмотрели, как грибы влияют на бактерии. В результате мы выявили изолят. У него было много хороших признаков. Он подавляет рост фитопатогенных грибов. Мы сделали прототип препарата. Использовали его, исследовали его на овощах и фруктах. Провели ускоренное старение. 

Подробности в видео

# Молодежь Беларуси # Наука # Белорусская наука # Юлия Самусенко # Юрий Царёв # Александр Меженный

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