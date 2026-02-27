«100 идей для Беларуси». Школьница из Новолукомля нашла способ, как снизить порчу овощей и фруктов

Ксения Корнева, учащаяся школы № 1 г. Новолукомля:

Цель работы – это поиск бактерий, способных к снижению порчи овощей и фруктов при хранении. То есть сначала мы создали почвенный раствор, высевали их на питательную среду и смотрели, что может вырасти из него. Потом мы изолированные колонии, то есть колонии бактерий, высевали на отдельной чашке Петри и создали коллекцию бактерий из почвенного раствора. Далее мы создали коллекцию фитопатогенных грибов, которые вызывают порчу овощей и фруктов при хранении, провели совместное культивирование их. Посмотрели, как грибы влияют на бактерии. В результате мы выявили изолят. У него было много хороших признаков. Он подавляет рост фитопатогенных грибов. Мы сделали прототип препарата. Использовали его, исследовали его на овощах и фруктах. Провели ускоренное старение.

Подробности в видео.