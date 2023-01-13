В ЕС провели социсследование. Что больше всего тревожит граждан?

Социологическое исследование, проведенное по заказу ЕС, показало: первое, что беспокоит население, – это рост стоимости жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции стремительное повышение цен тревожит всех респондентов без исключения, на Кипре – 99 % жителей, а в Италии и Португалии – 98 %. Чуть меньше переживают из-за бедности и социальной изоляции. Эти проблемы волнуют 82 % жителей Евросоюза.