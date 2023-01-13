Прямой эфир

В ЕС провели социсследование. Что больше всего тревожит граждан?

13 января 2023 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Социологическое исследование, проведенное по заказу ЕС, показало: первое, что беспокоит население, – это рост стоимости жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ЕС провели социсследование. Что больше всего тревожит граждан?-1

В Греции стремительное повышение цен тревожит всех респондентов без исключения, на Кипре – 99 % жителей, а в Италии и Португалии – 98 %. Чуть меньше переживают из-за бедности и социальной изоляции. Эти проблемы волнуют 82 % жителей Евросоюза.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Социологический опрос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ООН: более 30 миллионов детей страдают от острого недоедания
13 января 2023 13:45

ООН: более 30 миллионов детей страдают от острого недоедания

Сходить в музей в Италии станет дороже – причина повышения цен вас удивит
13 января 2023 13:43

Сходить в музей в Италии станет дороже – причина повышения цен вас удивит

Лев Симба в зоопарке Рио отметил день рождения. Посмотрите, какой ледяной торт ему приготовили
13 января 2023 12:20

Лев Симба в зоопарке Рио отметил день рождения. Посмотрите, какой ледяной торт ему приготовили