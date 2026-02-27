Напряженными остаются и отношения между США и Ираном. Завершившийся в Женеве третий раунд переговоров по ядерной программе закончился безрезультатно. Теперь Белый дом рассматривает возможность проведения военной операции, которая станет крупнейшим вмешательством в дела Ближнего Востока за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее, иранские и оманские посредники представили эту встречу в обнадеживающем свете. Вероятно, пытаясь предотвратить угрозу со стороны США. А новый раунд переговоров планируется провести на следующей неделе в Вене.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

Могу сказать, что в ходе наших интенсивных переговоров мы добились значительного прогресса. Мы очень серьезно подошли к элементам соглашения в ядерной сфере и по вопросу снятия санкций. Хотя по некоторым вопросам сохраняются разногласия, по другим достигнуто тесное взаимопонимание, и они демонстрируют большую серьезность в стремлении к урегулированию путем переговоров.

Однако никаких доказательств, подтверждающих сближение сторон по главным вопросам представлено не было. Вашингтон требует от Ирана полностью прекратить обогащение урана, а также свернуть программу создания ракет дальнего радиуса действия. Официальный Тегеран заявил, что ядерная программа имеет исключительно мирный характер.