Прямой эфир

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026

27 февраля 2026 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-1

Алина Трус, корреспондент:
Пора прощаться с зимними холодами и готовиться к весеннему обновлению. А что может быть лучше, чем начать весеннее обновление с похода в магазин, где всегда есть стильные решения и отличное качество. Поэтому я отправилась в «Марко». 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-3

Стильные ботинки – это база моего гардероба. Я выбираю удобные варианты в стиле кэжуал. И как раз в «Марко» – большое разнообразие различной обуви на шнуровке, на замке, из натуральной кожи и велюра. На любой вкус. 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-5

Мне приглянулась эта модель с практичной подошвой. Она не дубеет в морозы и не плавится при высокой температуре. А еще грязь не забивается в рисунок. Благодаря такой симпатичной резинке можно обуться за считанные секунды. То, что нужно. 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-7

Обратите внимание на эту новинку от «Марко». Трендовые ботинки-трансформеры в цвете охра. В этой паре вы точно не останетесь незамеченной. Она отлично подойдет и под классическое пальто, и под спортивную куртку. 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-9

В моем гардеробе много деловых луков, поэтому я обратила внимание на эти ботинки. Они легкие, стильные, современные, и такой бежевый цвет освежит любой наряд. 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-11

Изысканность и грация. В этих сапогах идеально все. Такой устойчивый ковбойский каблук выбран неслучайно. Он добавляет роста и идеально подходит для городской ходьбы. 

Весь март – время выгодных покупок в «Марко». Мы дарим скидки до 70% на всю обувь. От летних босоножек до зимних сапог. 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-13

Я просто обожаю прогулки на свежем воздухе, яркие путешествия и долгие поездки. Поэтому я сразу же присмотрела эту парочку. Платформа визуально удлиняет ноги, но при этом остается устойчивой. Вы только посмотрите на эти фактурные детали и акцентную шнуровку. Они станут изюминкой моего спортивного лука. 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-15

А от лоферов в весенней коллекции «Марко» я просто в восторге. Качество исполнения здесь на высоте. Натуральная кожа, которая со временем становится только лучше. Удобная колодка, разработанная для длительной носки. Это обувь для реальной жизни. Она выдержит ритм большого города. 

В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026-17

Считается, что шпильки придумал Роже Вивье специально для коронации Елизаветы II. Заинтересовались туфлями на высоких каблуках Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, а вслед за ними и вся планета. Такой высокий и тонкий каблук стал настоящей легендой. Но для себя я выбрала модель на более устойчивом каблуке – огненно-красном цвете. Я уверена, что такая модель из натурального велюра будет актуальна не только в этом, но и в следующих сезонах. 

До весны остались считанные дни, и мой гардероб уже обновлен. А благодаря скидкам от «Марко» я ухожу не с одной, а с двумя парами обуви. 

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
«100 идей для Беларуси». Школьница из Новолукомля нашла способ, как снизить порчу овощей и фруктов
27 февраля 2026 08:17

«100 идей для Беларуси». Школьница из Новолукомля нашла способ, как снизить порчу овощей и фруктов

За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ
27 февраля 2026 07:45

За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ

Зрители плакали! Документальный спектакль о трагедиях Великой Отечественной войны показали в Минске
27 февраля 2026 07:38

Зрители плакали! Документальный спектакль о трагедиях Великой Отечественной войны показали в Минске