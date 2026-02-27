В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026
Алина Трус, корреспондент:
Пора прощаться с зимними холодами и готовиться к весеннему обновлению. А что может быть лучше, чем начать весеннее обновление с похода в магазин, где всегда есть стильные решения и отличное качество. Поэтому я отправилась в «Марко».
Стильные ботинки – это база моего гардероба. Я выбираю удобные варианты в стиле кэжуал. И как раз в «Марко» – большое разнообразие различной обуви на шнуровке, на замке, из натуральной кожи и велюра. На любой вкус.
Мне приглянулась эта модель с практичной подошвой. Она не дубеет в морозы и не плавится при высокой температуре. А еще грязь не забивается в рисунок. Благодаря такой симпатичной резинке можно обуться за считанные секунды. То, что нужно.
Обратите внимание на эту новинку от «Марко». Трендовые ботинки-трансформеры в цвете охра. В этой паре вы точно не останетесь незамеченной. Она отлично подойдет и под классическое пальто, и под спортивную куртку.
В моем гардеробе много деловых луков, поэтому я обратила внимание на эти ботинки. Они легкие, стильные, современные, и такой бежевый цвет освежит любой наряд.
Изысканность и грация. В этих сапогах идеально все. Такой устойчивый ковбойский каблук выбран неслучайно. Он добавляет роста и идеально подходит для городской ходьбы.
Весь март – время выгодных покупок в «Марко». Мы дарим скидки до 70% на всю обувь. От летних босоножек до зимних сапог.
Я просто обожаю прогулки на свежем воздухе, яркие путешествия и долгие поездки. Поэтому я сразу же присмотрела эту парочку. Платформа визуально удлиняет ноги, но при этом остается устойчивой. Вы только посмотрите на эти фактурные детали и акцентную шнуровку. Они станут изюминкой моего спортивного лука.
А от лоферов в весенней коллекции «Марко» я просто в восторге. Качество исполнения здесь на высоте. Натуральная кожа, которая со временем становится только лучше. Удобная колодка, разработанная для длительной носки. Это обувь для реальной жизни. Она выдержит ритм большого города.
Считается, что шпильки придумал Роже Вивье специально для коронации Елизаветы II. Заинтересовались туфлями на высоких каблуках Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, а вслед за ними и вся планета. Такой высокий и тонкий каблук стал настоящей легендой. Но для себя я выбрала модель на более устойчивом каблуке – огненно-красном цвете. Я уверена, что такая модель из натурального велюра будет актуальна не только в этом, но и в следующих сезонах.
До весны остались считанные дни, и мой гардероб уже обновлен. А благодаря скидкам от «Марко» я ухожу не с одной, а с двумя парами обуви.
*На правах рекламы.