В «Марко» огромный выбор стильной обуви – показываем модели, которые будут актуальны весной 2026

Алина Трус, корреспондент:

Пора прощаться с зимними холодами и готовиться к весеннему обновлению. А что может быть лучше, чем начать весеннее обновление с похода в магазин, где всегда есть стильные решения и отличное качество. Поэтому я отправилась в «Марко».

Стильные ботинки – это база моего гардероба. Я выбираю удобные варианты в стиле кэжуал. И как раз в «Марко» – большое разнообразие различной обуви на шнуровке, на замке, из натуральной кожи и велюра. На любой вкус.

Мне приглянулась эта модель с практичной подошвой. Она не дубеет в морозы и не плавится при высокой температуре. А еще грязь не забивается в рисунок. Благодаря такой симпатичной резинке можно обуться за считанные секунды. То, что нужно.

Обратите внимание на эту новинку от «Марко». Трендовые ботинки-трансформеры в цвете охра. В этой паре вы точно не останетесь незамеченной. Она отлично подойдет и под классическое пальто, и под спортивную куртку.

В моем гардеробе много деловых луков, поэтому я обратила внимание на эти ботинки. Они легкие, стильные, современные, и такой бежевый цвет освежит любой наряд.

Изысканность и грация. В этих сапогах идеально все. Такой устойчивый ковбойский каблук выбран неслучайно. Он добавляет роста и идеально подходит для городской ходьбы. Весь март – время выгодных покупок в «Марко». Мы дарим скидки до 70% на всю обувь. От летних босоножек до зимних сапог.

Я просто обожаю прогулки на свежем воздухе, яркие путешествия и долгие поездки. Поэтому я сразу же присмотрела эту парочку. Платформа визуально удлиняет ноги, но при этом остается устойчивой. Вы только посмотрите на эти фактурные детали и акцентную шнуровку. Они станут изюминкой моего спортивного лука.

А от лоферов в весенней коллекции «Марко» я просто в восторге. Качество исполнения здесь на высоте. Натуральная кожа, которая со временем становится только лучше. Удобная колодка, разработанная для длительной носки. Это обувь для реальной жизни. Она выдержит ритм большого города.