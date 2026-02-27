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Пакистан объявил о начале открытой войны с Афганистаном

27 февраля 2026 08:13
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Пакистан объявил о начале открытой войны с Афганистаном-0

Министр обороны Пакистана объявил «открытую войну» Афганистану, обвинив талибов в поддержке террористов и связях с Индией. Об этом пишет РИА Новости.

Конфликт разгорелся после того, как Пакистан нанес авиаудары по афганским провинциям, на что Кабул ответил операцией против пакистанских военных. Обе стороны сообщили о сотнях военных потерь.

Это продолжение октябрьских столкновений, когда Пакистан обвинил Афганистан в укрывательстве боевиков ТТП. Предыдущее перемирие было заключено при посредничестве Катара и Турции.

Фото: pixabay

# Международная политика

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