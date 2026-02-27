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Лаборатория РАН: Солнце возвращается в состояние депрессии

27 февраля 2026 08:56
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Лаборатория РАН: Солнце возвращается в состояние депрессии-0

Солнце возвращается к состоянию низкой активности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН.

В конце февраля все пятна на звезде исчезли впервые за четыре года.

Две большие группы пятен, появившиеся недавно, быстро потеряли свою энергию и не смогли вернуть активность. Одна из них распадается, другая исчерпала свои запасы за два дня. Ученые ожидают, что остатки пятен исчезнут в ближайшие дни.

Геомагнитная обстановка спокойная. Эксперты отмечают, что текущий период не станет значительным событием, хотя минимальная активность все еще сохраняется.

Фото: pixabay

# Международная политика

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