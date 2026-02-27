За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ

Госавтоинспекция Беларуси сегодня, 27 февраля, проводит Единый день безопасности дорожного движения. Акция проходит под девизом «Совершил ДТП – отвечай!» и посвящена профилактике случаев, когда участники аварий покидают место происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инспекторы напоминают: безопасность на дороге складывается из множества факторов – от поведения водителя и пешехода до погодных условий и технического состояния транспорта. Любое отклонение от нормы повышает риск аварии, а последствия могут быть самыми тяжелыми.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
27 февраля Госавтоинспекция проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения. Он пройдет под девизом «Совершил ДТП – отвечай!» и посвящен профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП. В январе 2026 года водителями, скрывшимися с места происшествия, совершено три ДТП, в которых два человека погибли, один получил ранение. Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток.
Каждое ДТП, вне зависимости от того, есть пострадавшие или нет, требует полного разбирательства. Только так можно установить обстоятельства и степень ответственности всех участников. Именно поэтому водителям и пешеходам категорически запрещено покидать место аварии. Такие действия не только усложняют расследование, но и влекут серьезную административную и уголовную ответственность.