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За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ

27 февраля 2026 07:45
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Госавтоинспекция Беларуси сегодня, 27 февраля, проводит Единый день безопасности дорожного движения. Акция проходит под девизом «Совершил ДТП – отвечай!» и посвящена профилактике случаев, когда участники аварий покидают место происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы напоминают: безопасность на дороге складывается из множества факторов – от поведения водителя и пешехода до погодных условий и технического состояния транспорта. Любое отклонение от нормы повышает риск аварии, а последствия могут быть самыми тяжелыми. 

За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ-2

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
27 февраля Госавтоинспекция проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения. Он пройдет под девизом «Совершил ДТП – отвечай!» и посвящен профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП. В январе 2026 года водителями, скрывшимися с места происшествия, совершено три ДТП, в которых два человека погибли, один получил ранение. Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток.

Каждое ДТП, вне зависимости от того, есть пострадавшие или нет, требует полного разбирательства. Только так можно установить обстоятельства и степень ответственности всех участников. Именно поэтому водителям и пешеходам категорически запрещено покидать место аварии. Такие действия не только усложняют расследование, но и влекут серьезную административную и уголовную ответственность. 

# ГАИ # Вероника Романькова

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