За январь 2026-го три ДТП со скрывшимися водителями унесли жизни двух человек – ГАИ

Госавтоинспекция Беларуси сегодня, 27 февраля, проводит Единый день безопасности дорожного движения. Акция проходит под девизом «Совершил ДТП – отвечай!» и посвящена профилактике случаев, когда участники аварий покидают место происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инспекторы напоминают: безопасность на дороге складывается из множества факторов – от поведения водителя и пешехода до погодных условий и технического состояния транспорта. Любое отклонение от нормы повышает риск аварии, а последствия могут быть самыми тяжелыми.