ООН: более 30 миллионов детей страдают от острого недоедания

Более 30 миллионов детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания, при этом не менее 8 миллионов из них испытывают опасное для жизни истощение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую статистику приводит сайт Центра новостей ООН. Число детей, страдающих от голода, продолжает увеличиваться из года в год.