ООН: более 30 миллионов детей страдают от острого недоедания

Более 30 миллионов детей в возрасте до пяти лет страдают от острого недоедания, при этом не менее 8 миллионов из них испытывают опасное для жизни истощение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую статистику приводит сайт Центра новостей ООН. Число детей, страдающих от голода, продолжает увеличиваться из года в год.
Среди причин, отмечается в сообщении, – климатические потрясения, конфликты, последствия пандемии и рост стоимости жизни. Бороться с проблемой пытаются сразу несколько крупнейших международных организаций. Несмотря на это, прогнозы не оптимистичные. Эксперты считают, что в 2023 году ситуация, скорее всего, только ухудшится.
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