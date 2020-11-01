Протесты во всём мире. Есть ли между ними связь и почему люди выходят на улицы?

Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически со всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше? Об этом на неделе рассуждала Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Погромы, грабежи, драки, мародерство и крики разбушевавшейся толпы. В США в прямом смысле полыхают Филадельфия, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон.

В Киеве закидали петардами и дымовыми шашками здание Конституционного суда. Несколько тысяч активистов выступают против недавнего решения, которое отменяет ряд антикоррупционных норм.

Массовые беспорядки в Польше: нападения на церкви, перекрытые дороги, ультиматумы. Карта протестов, что называется, ни одного живого места.

Или вот – Испания. Жители города Бильбао вышли на улицы, требуя отменить комендантский час и другие карантинные ограничения. Причины массовых беспорядков разнообразны, как впрочем и их география. Градус недовольства как никогда высок. Так вот: что видится в конце тоннеля и априори видится ли?

Начнем, пожалуй, с нашей соседки Польши. Разве что ленивый не слышал о том, что происходит там на улицах. Исток – суд признал незаконным право женщины на аборт в случае выявления у плода серьезной инвалидности или неизлечимого заболевания. А это, к слову, 98 % медицинских прерываний беременности в Польше. Исход вы видите сами. Копнем глубже. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в конце августа высказался касательно протестов в Беларуси.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Эта жажда полной свободы и демократии, жажда быть частью свободных народов... Не прошло и двух месяцев, как мнение кардинально поменялось. В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах Кристина Федорович:

Выходит, что усидеть на двух стульях задачка-то непростая. И «жажда полной свободы и демократии» куда-то явно подевалась. А еще и про COVID-19 все же вспомнили. И вот еще одна аналогия, которая так и напрашивается. Вашему вниманию пресс-конференция комитета польской нацзабастовки. Проще говоря, женское трио.

Требования зачитаны – для тех, кто думает, что это все только «про аборты». Речь идет о пенсиях, о соцобеспечении, об алиментах, о равной оплате труда, независимо от пола. Отставка правительства и создание Координационного совета, по тому, как поднимать страну с колен после правления Анджея Дуды и его партии. Вы слышите где-то здесь слово аборты? Политолог Пётр Петровский: «Мы видим двойные стандарты польского руководства» Заголовки не заставили себя долго ждать. Да и если бы речь шла лишь о заголовках – вот реалии. Во Вроцлаве группа из 40 человек напала на женский марш. В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин

Еще на одной акции в митингующих полетели сигнальные ракеты после того, как на нее пришли националисты и футбольные фанаты. Дым на улицах Варшавы уже десятые сутки – столько времени в столице Польши идут протесты. Хотя если оглянуться, еще неделей ранее: уже подогретое общество – заблокированные дороги, тоннели. Так бастовали фермеры, недовольные новым законом о животноводстве. Нынче же массовые польские протесты сравнивают с Майданом. Да и что касательно отпора, полиция практически сразу применила слезоточивый газ, дымовые шашки и дубинки. Драки не были исключением. Вот и армия подоспела для подавления женских протестов. Николай Щёкин о ситуации в Европе: «Люди остались сами с собой и со своими проблемами»

Вот и выходит, что в погоне за международной повесткой невероятные политические силы недосмотрели за событиями в собственной стране. Наша южная соседка тоже в дыму политстолкновений. Здание Конституционного суда в Киеве закидали петардами. Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами

Суть конфликта в отмене ряда антикоррупционных норм. Из-за этого, к примеру, Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом. Такая перспектива значительно усилила возмущение граждан. И еще одна волна – антиковидная. В Мадриде протесты против коронавирусных мер переросли в беспорядки. В центре города демонстранты громили банкоматы, ломали и жгли мусорные баки.

Схожая ситуация и на Кипре. В Варшаве антиковидные протесты обернулись столкновением с полицией, задержаны 278 человек. Всех объединяет не просто одна проблема, но и жесткие действия – гуманными подобные разгоны назвать точно нельзя.

И здесь весьма уместно вспомнить о протестах в Нигерии. Требование – положить конец «жестокости полиции» в стране. Люди ратуют за свои уже несколько недель. Очевидцы рассказывают о двух десятках тел после того, как полицейские открыли огонь по протестующим. Правительство пошло на уступку и распустило спецотряд полиции по борьбе с грабежами. Но это акции не утихомирило.

На страницах европейской прессы то и дело активно рассуждают и ищут связь между всеми протестами, и все же, что важно, приходят к выводу – общий катализатор есть.