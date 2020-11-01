В торговом центре в России мужчина взорвал гранату. Пострадали три человека

Новости России. Во Владимирской области России мужчина взорвал гранату в торговом центре. Пострадали три человека, в том числе и сам подрывник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, в павильоне магазина произошел бытовой конфликт. В результате один из посетителей достал боеприпас и кинул его в своих оппонентов, после чего прогремел взрыв. К счастью, обошлось без жертв, все пострадавшие доставлены в больницу.