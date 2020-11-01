«Это безответственная позиция ректоров». В Польше руководители некоторых вузов поощряют студентов за участие в акциях протеста
Новости Польши. Еще раз к весьма показательному польскому примеру, когда кто-то, пытаясь учить белорусов жизни, сам столкнулся с попытками расколоть общество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Но как же они сами действуют в ситуациях, когда Польша имеет дело с «актами агрессии и варварства» – так назвал происходящее в стране глава правительства, хотя он же в конце августа белорусские протесты квалифицировал, опять же, цитата, «жаждой полной свободы и демократии». Видимо слова «свобода» и «демократия» могут менять смысл в зависимости от того, о какой стране идет речь, – соседней или же своей.
Так вот на днях глава польского министерства образования Пшемыслав Чарнек заявил, что располагает сведениями о поощрении участия студентов в акциях протеста со стороны руководителей ряда университетов, отметив, что речь идет о 15 учебных заведениях, большая часть которых находятся во Вроцлаве.
Пшемыслав Чарнек, министр образования и науки Польши:
Я буду принимать решения, которые входят в обязанности министра образования по отношению к университетам, руководители которых поощряли и даже призывали студентов к участию в демонстрациях. Это безответственная позиция ректоров, которая демонстрирует их нацеленность на раскол в обществе.
При этом чиновник намекнул, что позиция ректоров отразится на распределении министерских грантов между университетами. Иными словами, вузам, где руководство поддерживает протесты, попросту урежут финансирование – а это уже к вопросу и о жажде полной свободы, и о демократии.
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