«Это безответственная позиция ректоров». В Польше руководители некоторых вузов поощряют студентов за участие в акциях протеста

Новости Польши. Еще раз к весьма показательному польскому примеру, когда кто-то, пытаясь учить белорусов жизни, сам столкнулся с попытками расколоть общество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Но как же они сами действуют в ситуациях, когда Польша имеет дело с «актами агрессии и варварства» – так назвал происходящее в стране глава правительства, хотя он же в конце августа белорусские протесты квалифицировал, опять же, цитата, «жаждой полной свободы и демократии». Видимо слова «свобода» и «демократия» могут менять смысл в зависимости от того, о какой стране идет речь, – соседней или же своей.