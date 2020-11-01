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220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса

01 ноября 2020 17:42
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Эта неделя отметилась неприятным рекордом – на планете был зафиксирован самый большой среднесуточный прирост по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По числу зараженных первое место удерживают Соединенные Штаты Америки, тяжелая ситуация в Индии и Бразилии. В Европе положение не лучше: как минимум в 14 странах количество госпитализаций пациентов за неделю достигло рекордных показателей.

220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса-1

Во Франции больницы переполнены, а власти страны вернули режим самоизоляции и систему пропусков.

В Бельгии каждый пятый тест положительный. В стране мобилизуют всех, у кого есть медицинское образование. Повторно вводится жесткий карантин: закрываются все магазины, кроме продуктовых. Школьные каникулы продлевают до середины ноября.

Похожая ситуация в Чехии, власти запретили выходить людям из дома с 21:00, а также в Словении, где теперь нельзя покидать свои районы.

220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса-4

Сходные меры в Великобритании. Там число заболевших за сутки превысило миллион человек. С 5 ноября по 2 декабря будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины.

На этом фоне в Германии Меркель обещает немцам «легкий карантин». Однако даже в стране-соседке Австрии с 3 по 30 ноября вводится второй локдаун.

220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса-7

Евросоюз признал вторую волну пандемии и неизбежность продолжительных санитарных мер. Лидеры ЕС договорились о разработке единой стратегии по тестированию, отслеживанию контактов и вакцинации. Еврокомисия выделила 220 миллионов евро для транспортировки пациентов между странами ЕС.

Между тем, антиковидные протесты продолжаются и набирают новые обороты. Несколько сотен человек вышли на улицы французских городов. Демонстранты разбивали витрины магазинов, переворачивали мусорные баки.

220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса-10

В Беларуси также фиксируется рост новых случаев COVID-19. Эпидемиологи призывают не пренебрегать личными мерами безопасности. Но если медики готовы бороться с этой напастью, то вот сами белорусы, откровенно говоря, сильно расслабились.

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# Коронавирус # Игорь Позняк # Фотофакт

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