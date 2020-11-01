220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса

Эта неделя отметилась неприятным рекордом – на планете был зафиксирован самый большой среднесуточный прирост по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По числу зараженных первое место удерживают Соединенные Штаты Америки, тяжелая ситуация в Индии и Бразилии. В Европе положение не лучше: как минимум в 14 странах количество госпитализаций пациентов за неделю достигло рекордных показателей.

Во Франции больницы переполнены, а власти страны вернули режим самоизоляции и систему пропусков. В Бельгии каждый пятый тест положительный. В стране мобилизуют всех, у кого есть медицинское образование. Повторно вводится жесткий карантин: закрываются все магазины, кроме продуктовых. Школьные каникулы продлевают до середины ноября. Похожая ситуация в Чехии, власти запретили выходить людям из дома с 21:00, а также в Словении, где теперь нельзя покидать свои районы.

Сходные меры в Великобритании. Там число заболевших за сутки превысило миллион человек. С 5 ноября по 2 декабря будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины. На этом фоне в Германии Меркель обещает немцам «легкий карантин». Однако даже в стране-соседке Австрии с 3 по 30 ноября вводится второй локдаун.