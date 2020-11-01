220 млн евро на транспортировку пациентов между странами. Как ЕС встречает вторую волну коронавируса
Эта неделя отметилась неприятным рекордом – на планете был зафиксирован самый большой среднесуточный прирост по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По числу зараженных первое место удерживают Соединенные Штаты Америки, тяжелая ситуация в Индии и Бразилии. В Европе положение не лучше: как минимум в 14 странах количество госпитализаций пациентов за неделю достигло рекордных показателей.
Во Франции больницы переполнены, а власти страны вернули режим самоизоляции и систему пропусков.
В Бельгии каждый пятый тест положительный. В стране мобилизуют всех, у кого есть медицинское образование. Повторно вводится жесткий карантин: закрываются все магазины, кроме продуктовых. Школьные каникулы продлевают до середины ноября.
Похожая ситуация в Чехии, власти запретили выходить людям из дома с 21:00, а также в Словении, где теперь нельзя покидать свои районы.
Сходные меры в Великобритании. Там число заболевших за сутки превысило миллион человек. С 5 ноября по 2 декабря будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины.
На этом фоне в Германии Меркель обещает немцам «легкий карантин». Однако даже в стране-соседке Австрии с 3 по 30 ноября вводится второй локдаун.
Евросоюз признал вторую волну пандемии и неизбежность продолжительных санитарных мер. Лидеры ЕС договорились о разработке единой стратегии по тестированию, отслеживанию контактов и вакцинации. Еврокомисия выделила 220 миллионов евро для транспортировки пациентов между странами ЕС.
Между тем, антиковидные протесты продолжаются и набирают новые обороты. Несколько сотен человек вышли на улицы французских городов. Демонстранты разбивали витрины магазинов, переворачивали мусорные баки.