Александр Ивановский о цветных революциях в США: «Эта технология вернулась к ним бумерангом назад»
Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически со всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше?
Об этом на неделе рассуждала, и небезосновательно, Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
На страницах европейской прессы то и дело активно рассуждают и ищут связь между всеми протестами. И все же, что важно, приходят к выводу – общий катализатор есть.
Александр Ивановский, политолог:
Надо сказать, в последнее время (это где-то последние лет 30-35 – с развалом Советского Союза) наблюдается резкое увеличение позиции глобалистов, то есть тех людей, которые, вообще-то, говорят о глобальном управлении и отсутствии национального государства. Люди, которые живут в этих государствах, подвергаются мощной атаке со стороны этих самых глобалистов, что, естественно, вызывает ряд протестов, поводом для которых являются совершенно разные (в разных странах) свои, скажем так, причины.