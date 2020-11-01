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Александр Ивановский о цветных революциях в США: «Эта технология вернулась к ним бумерангом назад»

01 ноября 2020 19:06
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Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически со всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Ивановский о цветных революциях в США: «Эта технология вернулась к ним бумерангом назад»-1

Игорь Позняк, СТВ:
И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше?

Об этом на неделе рассуждала, и небезосновательно, Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:
На страницах европейской прессы то и дело активно рассуждают и ищут связь между всеми протестами. И все же, что важно, приходят к выводу общий катализатор есть.

Александр Ивановский о цветных революциях в США: «Эта технология вернулась к ним бумерангом назад»-4

Александр Ивановский, политолог:
Надо сказать, в последнее время (это где-то последние лет 30-35 – с развалом Советского Союза) наблюдается резкое увеличение позиции глобалистов, то есть тех людей, которые, вообще-то, говорят о глобальном управлении и отсутствии национального государства. Люди, которые живут в этих государствах, подвергаются мощной атаке со стороны этих самых глобалистов, что, естественно, вызывает ряд протестов, поводом для которых являются совершенно разные (в разных странах) свои, скажем так, причины.

Александр Ивановский о цветных революциях в США: «Эта технология вернулась к ним бумерангом назад»-7

И вот сегодня, наблюдая все то, что происходит, допустим, в США, которые сами, кстати говоря, являются инициатором и основные средства вложили в разработку технологий цветных революций, – сама эта технология вернулась к ним бумерангом назад.

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# Акции протеста # Игорь Позняк # Кристина Федорович # Александр Ивановский # Фотофакт

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