Александр Ивановский о цветных революциях в США: «Эта технология вернулась к ним бумерангом назад»

Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически со всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше?

Об этом на неделе рассуждала, и небезосновательно, Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

На страницах европейской прессы то и дело активно рассуждают и ищут связь между всеми протестами. И все же, что важно, приходят к выводу – общий катализатор есть.