Политолог Пётр Петровский: «Мы видим двойные стандарты польского руководства»
Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически изо всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше?
Об этом на неделе рассуждала, и небезосновательно, моя коллега Кристина Федорович.
– Как в Беларуси? – переспрашивает кто-то.
– Как в Беларуси, – повторяет лидер национальной женской забастовки Марта Лемпарт.
Ремарка «как в Беларуси». Первый ультиматум и первый, так скажем, вызов в лице последующих протестов. Люди вновь выходят на улицы. Полмиллиона участников запечатлены на этом таймлапсе. Так в Польше решили проверить, почему не работают их методички.
Петр Петровский, политолог:
Мы видим двойные стандарты польского руководства. Когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит о белорусских протестах, он сразу вспоминает о свободе, о правах человека, а когда он говорит о польских протестах, то сразу характеризует их как незаконные, как вызывающие агрессию и ненависть в обществе. Мы помним, что было с маршами за независимость Польши, мы помним, что было с акциями польских фермеров. Это жесткие разгоны, использование спецсредств, иногда раненые…
Перенесемся в США. В Филадельфии из-за беспорядков ввели комендантский час с 21:00 и до 06:00. Причина недовольства – полицейские 26 октября застрелили в городе чернокожего молодого человека. Жесткие противостояния в Нью-Йорке. Участники автопробега в поддержку Трампа, протестующие против действующего лидера и полицейские, которым пришлось применить силу. Вашингтон – полиция против демонстрантов.
Петр Петровский:
Мы помним, как еще в 10-е годы в Вашингтоне разгоняли с Уолл-стрит, мы помним, что было с желтыми жилетами и насколько было ужесточено законодательство о массовых мероприятиях Эммануэлем Макроном, мы прекрасно понимаем, что использование спецсредств даже на санкционированных, то есть законных массовых мероприятиях на Западе является обычной практикой. Здесь мы видим типичные двойные стандарты, когда собственные протестные мероприятия, собственные акции достаточно жестко разгоняются. С другой стороны, защита нарушителей незаконных массовых мероприятий со стороны Запада в Беларуси является обыденной практикой.
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