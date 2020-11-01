Политолог Пётр Петровский: «Мы видим двойные стандарты польского руководства»

Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически изо всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше? Об этом на неделе рассуждала, и небезосновательно, моя коллега Кристина Федорович.

– Как в Беларуси? – переспрашивает кто-то. – Как в Беларуси, – повторяет лидер национальной женской забастовки Марта Лемпарт.

Ремарка «как в Беларуси». Первый ультиматум и первый, так скажем, вызов в лице последующих протестов. Люди вновь выходят на улицы. Полмиллиона участников запечатлены на этом таймлапсе. Так в Польше решили проверить, почему не работают их методички.