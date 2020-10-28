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В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах

28 октября 2020 18:28
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Новости Польши. Акции протеста в Польше набирают обороты. Граждане возмущены решением конституционного суда о запрете абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах-1

Эту медицинскую процедуру теперь не разрешается делать даже в случае неизлечимой болезни плода.

Уже седьмые сутки активисты выходят на улицы, устраивают погромы и вступают в столкновения с полицией. Протестами охвачены около 150 городов. С митингующими стражи порядка особо не церемонятся: дебоширов разгоняют слезоточивым газом, нередко в ход идут дубинки.

В сети появилось видео, где стражи порядка избивают молодую девушку.

В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах-4

Продолжающиеся протесты в стране премьер-министр Польши назвал актом агрессии и варварства. Моравецкий подчеркнул, что подобное недопустимо и призвал демонстрантов успокоиться.

В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах-7

Матеуш Моравецкий, председатель Совета министров Польши:
Каждый, для кого благо Республики Польша является ценностью, должен сегодня постараться успокоить ситуацию. То, что происходит в публичном пространстве, эти акты агрессии, варварства, вандализма абсолютно недопустимы. Ни у кого нет права атаковать наши святыни, людей, костелы, или права преследовать других людей за их ценности. Мы исключаем любое проявление агрессии в жизни общества.

В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах-10

Примечательно, что еще несколько недель назад, говоря о протестах в Беларуси, польский премьер назвал беспорядки в нашей стране народной борьбой, а действия митингующих «жаждой свободы и демократии». Когда же похожая ситуация возникла в Польше, власти не задумываясь вывели на борьбу с «жаждущими демократии» полицейских со спецсредствами. Более того, к ним уже присоединились и военные. А активисты готовятся к новым демонстрациям.

В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах-13

По данным местных СМИ, на пятницу, 30 октября, намечен общенациональный марш под лозунгом «На Варшаву!» Демонстранты со всей страны намерены заблокировать польскую столицу.

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# Акции протеста # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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