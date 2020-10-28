В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Акции проходят в 150 городах

Новости Польши. Акции протеста в Польше набирают обороты. Граждане возмущены решением конституционного суда о запрете абортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту медицинскую процедуру теперь не разрешается делать даже в случае неизлечимой болезни плода. Уже седьмые сутки активисты выходят на улицы, устраивают погромы и вступают в столкновения с полицией. Протестами охвачены около 150 городов. С митингующими стражи порядка особо не церемонятся: дебоширов разгоняют слезоточивым газом, нередко в ход идут дубинки. В сети появилось видео, где стражи порядка избивают молодую девушку.

Продолжающиеся протесты в стране премьер-министр Польши назвал актом агрессии и варварства. Моравецкий подчеркнул, что подобное недопустимо и призвал демонстрантов успокоиться.

Матеуш Моравецкий, председатель Совета министров Польши:

Каждый, для кого благо Республики Польша является ценностью, должен сегодня постараться успокоить ситуацию. То, что происходит в публичном пространстве, эти акты агрессии, варварства, вандализма абсолютно недопустимы. Ни у кого нет права атаковать наши святыни, людей, костелы, или права преследовать других людей за их ценности. Мы исключаем любое проявление агрессии в жизни общества.