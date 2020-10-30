Прямой эфир

Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами

30 октября 2020 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Здание Конституционного суда Украины в Киеве закидали петардами. Там проходит массовый протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами-1

Несколько тысяч активистов выступают против недавнего решения, которое отменяет ряд антикоррупционных норм. К зданию суда стянуты несколько сотен полицейских, привлечены сотрудники Нацгвардии. Демонстранты бросают во двор здания файеры и шашки. Улицу заволокло дымом.

По мнению президента Зеленского, решение суда несет угрозу обществу.

Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами-4

Накануне, 29 октября, состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны. После чего украинский лидер внес в Верховную Раду законопроект, где предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда страны.

Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами-7

Из-за отмены антикоррупционных норм Украина также может лишиться безвизового режима с Евросоюзом. Такая перспектива значительно усилила возмущение граждан.

Читайте также:

В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин

Протестующие бросались камнями, жгли дымовые шашки. В Риме полиция разогнала митинг против карантина

Акции протеста в Багдаде: демонстранты прорывались в зелёную зону города

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты
30 октября 2020 13:29

Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты

Выборы в США. В некоторых штатах запретили делать селфи с бюллетенями
30 октября 2020 12:53

Выборы в США. В некоторых штатах запретили делать селфи с бюллетенями

Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу
30 октября 2020 12:44

Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу