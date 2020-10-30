Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами

Новости Украины. Здание Конституционного суда Украины в Киеве закидали петардами. Там проходит массовый протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч активистов выступают против недавнего решения, которое отменяет ряд антикоррупционных норм. К зданию суда стянуты несколько сотен полицейских, привлечены сотрудники Нацгвардии. Демонстранты бросают во двор здания файеры и шашки. Улицу заволокло дымом. По мнению президента Зеленского, решение суда несет угрозу обществу.