Массовый протест в Киеве. Здание Конституционного суда забросали петардами

Новости Украины. Здание Конституционного суда Украины в Киеве закидали петардами. Там проходит массовый протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Здание Конституционного суда Украины в Киеве закидали петардами. Там проходит массовый протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько тысяч активистов выступают против недавнего решения, которое отменяет ряд антикоррупционных норм. К зданию суда стянуты несколько сотен полицейских, привлечены сотрудники Нацгвардии. Демонстранты бросают во двор здания файеры и шашки. Улицу заволокло дымом.
По мнению президента Зеленского, решение суда несет угрозу обществу.
Накануне, 29 октября, состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны. После чего украинский лидер внес в Верховную Раду законопроект, где предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда страны.
Из-за отмены антикоррупционных норм Украина также может лишиться безвизового режима с Евросоюзом. Такая перспектива значительно усилила возмущение граждан.
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