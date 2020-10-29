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В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин

29 октября 2020 12:14
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Новости Польши. В польском Вроцлаве группа из 40 человек напала на протестующих женщин во время марша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин-1

Мужчины крепкого телосложения бросались на девушек с кулаками и распыляли в лицо перцовый газ. В результате инцидента несколько человек оказались в больнице. За 28 октября в полицию поступило несколько сообщений об атаках на демонстрантов. Похожий случай произошел и в Белостоке. Неизвестные забросали участников марша петардами и сигнальными ракетами.

В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин-4

Протесты против решения о запрете абортов продолжаются в стране уже больше недели. Нередко митинги заканчиваются беспорядками. Полицейские, не стесняясь, применяют спецсредства: дубинки, водометы и слезоточивый газ.

В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин-7

Накануне для подавления беспорядков на улицы вывели военных. И это в стране, власти которой еще несколько недель назад осуждали действия белорусских правоохранителей в борьбе с «немирными» митингующими. Как оказалось, со своими гражданами польская полиция не церемонится.

За обращение с задержанными Польшу резко раскритиковал совет Европы (читайте здесь).

# Акции протеста # Фотофакт

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