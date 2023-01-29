Пропаганда ЛГБТ-сообществ, попытки переписать белорусские учебники и вражда с Трампом. Вот чем известен Сорос

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Чтобы понять влияние Сороса, нужно понять, что многие противоречивые политические процессы нашего времени часто имеют общий знаменатель – финансовую, а также материально-техническую, идеологическую поддержку фондов «Открытого общества».

Свой первый фонд «Открытое общество» Джордж Сорос основал в Нью-Йорке в 1979 году. Первый европейский филиал появился через 5 лет в Венгрии. Там организация выдавала гранты в самых разных областях, начиная от поддержки социальных исследований до негосударственных театральных трупп. Финансирование от фонда «Открытое общество» в конце 1980-х получил и Виктор Орбан. Он год обучался в Оксфордском университете по стипендии организации. Однако позже Орбан стал ярым противником финансиста, обвиняя его в угнетении независимости Венгрии.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Сорос – открытый враг евро. Он разрушил жизни миллионов европейцев своими финансовыми спекуляциями. После Сорос продолжил учреждать фонды в странах соцлагеря. Как правило, они открывались быстро, набирали в штат местных сотрудников и работали со значительной автономией. При этом сам Сорос сохранял за собой возможность ручного управления: в совет директоров фонда «Открытое общество» долгое время входили только сам финансист, его жена и личный юрист.

В 1988 году Сорос создал советско-американский фонд «Культурная инициатива» в СССР. Финансист постоянно встречался с лидерами советских стран, после чего создавал там фонды, которые должны были изменить всю экономическую модель трещавшей по швам супердержавы, сделать ее полем для спекуляции и выгодных инвестиций. Пытался продвигать свои идеи и в Беларуси. В начале 1990-х в нашей стране открылся его фонд. Однако Александр Лукашенко, став Президентом, запретил его деятельность в Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Середина 1990-х, после распада СССР, когда к нам толпами приезжали, в тоталитарное государство, и предлагали, деньги мне давали. Сорос первый ко мне приехал, деньги привез на «историческую правду», на учебники и так далее. Я ему честно и искренне сказал: вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику. Вот тогда я и стал «тоталитарным диктатором», ненавистным, и наша страна в том числе. За что? За то, что мы хотели сами писать свои учебники, вы знаете, какие они были тогда, сами выстраивать свою жизнь, быть суверенными и независимыми. И посмотрите, что произошло с Прибалтикой и Украиной, где заброшены заводы, фабрики, навсегда утрачены уникальные компетенции и навыки.

Сорос старался уничтожить всех неугодных под эгидой «демократии». Например, он лично выражал сильную неприязнь к американскому президенту Бушу. А в 2004 году заявил, что победа над ним была «вопросом жизни и смерти». По той же причине несколько лет назад финансист начал активно спонсировать противников Дональда Трампа, чтобы «ему пришел конец». Для этого Сорос выделил более 200 миллионов долларов протестному движению Black Lives Matter, которое активно выступало против Трампа. В то время как на поддержку лояльных демократам организаций было потрачено более 260 миллионов долларов. После чего Трамп неоднократно обвинял Сороса в финансировании протестов против него.