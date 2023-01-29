140 танков Leopard обещали поставить в Украину. Но сроки постоянно сдвигают – в чём причина?

Около 140 «леопардов» пообещал поставить в Украину немецкий концерн Rheinmetall, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это оборонное предприятие, созданное еще до Первой мировой войны. Сначала они производили снаряды и патроны, а уже в 1930-е годы начали выпуск танков для нацистской Германии под видом тракторной техники. Советские танкисты их так и называли – «рейнметаллы» – по названию фирмы. И вот мы снова слышим это слово. Правда, увидим ли мы немецкую технику на поле боя и когда – большой вопрос. Сроком поставки назвали весну, затем сдвинули на лето, а затем – на конец года. Откуда сложности?

Ольга Коршун, СТВ:

Скорее всего, техника в неготовом состоянии, ее надо расконсервировать, а затем чинить. Из 140 танков, которые были заявлены, около 90 – это «леопарды» старых серий, которым больше 40 лет. Если они все это время находились на хранении, им потребуется модернизация, с чем и связаны длинные сроки поставки. С другой стороны, возможно, немцы тянут время и ждут, как будут развиваться события. Против поставок «леопардов» ранее выступил Бундестаг, но и отказать американцам немцы тоже не могут.

Причина в том, что немецкая промышленность сегодня зависит от уровня цен на сжиженный газ, а этот рынок в Европе контролируют США. Поэтому у американцев есть рычаги давления. И понятно, что даже старая техника, даже поздно поставленная, может быть опасна. Ее не стоит недооценивать. Другой вопрос, что ее надо как-то чинить и обслуживать. У Украины сегодня есть как минимум полтысячи танков. Главком ВСУ Залужный ранее заявлял, что для победы ему надо еще как минимум 300 машин. 140 закрывает Германия, еще около 40 «абрамсов» обещают дать США, несколько «челленджеров» – британцы, и несколько «леклерков» – французы. Но с военной точки зрения в этом нет большого смысла.

Ольга Коршун:

Танковый парк должен быть максимально одинаковым, потому что техника требует разных навыков управления, разного топлива, разных запчастей. Грубо говоря, массово поставят либо «леопарды», либо «абрамсы», но не все вместе. Тем более «леопардов» в Европе гораздо больше, ими давно пользуется, например, Польша, и сможет их эффективно ремонтировать и чинить. Главное здесь – получить разрешение Германии, потому что такую технику нельзя перепродавать без согласия поставщика. Что касается «абрамсов», информация об их поставках тоже муссируется уже не один день, но главный минус – это очень тяжелый танк. Он не подходит для украинской грязи, если, как говорят, контрнаступление собрались проводить весной. Кроме того, Abrams требует примерно в два раза больше топлива, чем «леопард», и он более сложный в ремонте и в обучении экипажа. Ну и главный вопрос – кому все это выгодно?

Если бы дело было только в военном факторе, США давно поставили бы свою технику. Но у них другая задача – сначала вынудить Европу отдать все свои вооружения, а потом заставить их покупать американские. Для этого вся старая техника передается Украине бесплатно, а взамен американцы обещают поставлять свою, из расчета – один новый танк за два старых. Но это далеко не благотворительность. Как только Европа массово закупит американскую технику, следующие лет 20 ее будут чинить и модернизировать только американские специалисты, и таким образом США полностью займут новый рынок вооружений.