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В США протестующие требуют наказать полицейских, которые до смерти избили афроамериканца

29 января 2023 13:51
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Новости США. В США не утихают акции протеста, люди требуют наказать полицейских, которые до смерти избили афроамериканца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США протестующие требуют наказать полицейских, которые до смерти избили афроамериканца-1

Причем сделали это офицеры из подразделения, созданного для борьбы с насилием. Под натиском общественного мнения его расформировали. Беззаконие тех, кто, наоборот, должен стоять на защите правопорядка, стало поводом для очередного витка напряженности на улицах крупных городов Америки и, прежде всего, Мемфиса, где и было совершено расовое преступление.  

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# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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