«Хочешь победить врага – воспитай его детей». Какова политика Сороса? Ответила Ольга Шпилевская

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:

Если мы посмотрим интервью Джорджа Сороса, которое он давал не один раз после того, как решил быть не только филантропом, но и инвестором, решил, что должен все-таки себя открыть, не быть добрым дядей, который раздает деньги. Он же открыто сказал, что я приходил в общество, которое считал закрытым, а его основной идеей всегда было построение открытого общества, причем понятие «открытое общество» он же сам для себя и ввел. Он сказал, что это такое общество, где мне будет хорошо жить, учитывая, что я еврей, что я венгр, учитывая, что я заработал много денег. Он определял, какое общество является закрытым. Он приходил в это общество и бил по болевым точкам. Он находил маленькие газеты, которые только начинали развиваться, считали, что они оппозиционные и несут правду. Он вкладывал в эти СМИ.

Поэтому когда наше государство обратило особое внимание на развитие региональных СМИ, это было очень правильно. Я тогда как раз работала главным редактором газеты «Минская правда» и отвечала за все районные газеты, которые были у нас. Когда я начала изучать опыт, почему районные газеты в той же Российской Федерации пытаются объединяться в крупные холдинги, в том числе взяла опыт Украины. В Украине, кстати, многие действовали через районные СМИ. Оттуда все росло. Туда внедрялась та информация, которая меняла сознание людей, которая потом переформатировала общество. Поэтому очень важно уделять всем сегментам СМИ внимание на своей территории.