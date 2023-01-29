В Стокгольме и Копенгагене активист публично сжёг Коран дважды под наблюдением полицейских

В Швеции и Дании ультраправый активист на глазах у общественности уничтожил Коран. Он сжег священную книгу мусульман, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем повторил это дважды.

Уже после, когда волна возмущений просто захлестнула мусульманские страны, политики Швеции и Дании пытались оправдаться, мол, у нас свобода слова и взглядов, ничего мы с этим поделать не можем, даже если очень захотим.

Впрочем, стоит здесь припомнить и историю с терактами в редакции французского Charlie Hebdo. За свою сатиру на тему ислама они страшно поплатились. В общем, Европа продолжает в своем же духе и с весьма странным пониманием демократии, которое, впрочем, ни к чему хорошему снова не привело. Анкара уже заявила, что будет блокировать вступление Швеции в НАТО.