Прямой эфир

В Стокгольме и Копенгагене активист публично сжёг Коран дважды под наблюдением полицейских

29 января 2023 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Швеции и Дании ультраправый активист на глазах у общественности уничтожил Коран. Он сжег священную книгу мусульман, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем повторил это дважды.

В Стокгольме и Копенгагене активист публично сжёг Коран дважды под наблюдением полицейских-1

В Стокгольме и Копенгагене за происходящим молчаливо наблюдали полицейские. Более того, обе акции были официально разрешены.

В Стокгольме и Копенгагене активист публично сжёг Коран дважды под наблюдением полицейских-4

Уже после, когда волна возмущений просто захлестнула мусульманские страны, политики Швеции и Дании пытались оправдаться, мол, у нас свобода слова и взглядов, ничего мы с этим поделать не можем, даже если очень захотим.

Впрочем, стоит здесь припомнить и историю с терактами в редакции французского Charlie Hebdo. За свою сатиру на тему ислама они страшно поплатились. В общем, Европа продолжает в своем же духе и с весьма странным пониманием демократии, которое, впрочем, ни к чему хорошему снова не привело. Анкара уже заявила, что будет блокировать вступление Швеции в НАТО.

Реджеп Эрдоган: членство Швеции в НАТО под угрозой. Подробнее.

В Стокгольме и Копенгагене активист публично сжёг Коран дважды под наблюдением полицейских-7

А в правящей турецкой партии видят за этими акциями не только далеко идущие политические последствия, но и в целом ситуацию, которая сегодня складывается в Европе, где распространяется фашизм.

Расмус Палудан – лидер ультраправой партии «Жесткий курс». Ее приверженцы требуют запрета ислама и депортации из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».

Ольга Коршун, СТВ:
Что это, как не проявление расовой и религиозной дискриминации? Да еще и в лоне настоящей европейской демократии?

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Расмус Палудан # Реджеп Тайип Эрдоган # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США протестующие требуют наказать полицейских, которые до смерти избили афроамериканца
29 января 2023 13:51

В США протестующие требуют наказать полицейских, которые до смерти избили афроамериканца

В Пакистане на экскурсии погибли 10 учеников религиозной школы
29 января 2023 13:08

В Пакистане на экскурсии погибли 10 учеников религиозной школы

Более 40 человек сгорели в автобусе, который упал с моста в Пакистане
29 января 2023 11:53

Более 40 человек сгорели в автобусе, который упал с моста в Пакистане