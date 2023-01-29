В Стокгольме и Копенгагене активист публично сжёг Коран дважды под наблюдением полицейских

В Швеции и Дании ультраправый активист на глазах у общественности уничтожил Коран. Он сжег священную книгу мусульман, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем повторил это дважды.
В Швеции и Дании ультраправый активист на глазах у общественности уничтожил Коран. Он сжег священную книгу мусульман, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем повторил это дважды.
В Стокгольме и Копенгагене за происходящим молчаливо наблюдали полицейские. Более того, обе акции были официально разрешены.
Уже после, когда волна возмущений просто захлестнула мусульманские страны, политики Швеции и Дании пытались оправдаться, мол, у нас свобода слова и взглядов, ничего мы с этим поделать не можем, даже если очень захотим.
Впрочем, стоит здесь припомнить и историю с терактами в редакции французского Charlie Hebdo. За свою сатиру на тему ислама они страшно поплатились. В общем, Европа продолжает в своем же духе и с весьма странным пониманием демократии, которое, впрочем, ни к чему хорошему снова не привело. Анкара уже заявила, что будет блокировать вступление Швеции в НАТО.
Реджеп Эрдоган: членство Швеции в НАТО под угрозой. Подробнее.
А в правящей турецкой партии видят за этими акциями не только далеко идущие политические последствия, но и в целом ситуацию, которая сегодня складывается в Европе, где распространяется фашизм.
Расмус Палудан – лидер ультраправой партии «Жесткий курс». Ее приверженцы требуют запрета ислама и депортации из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».
Ольга Коршун, СТВ:
Что это, как не проявление расовой и религиозной дискриминации? Да еще и в лоне настоящей европейской демократии?
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