«Проклятый пустотелый кирпич». Почему в Турции винят в разрушении домов власти и строителей?

Новости Турции. Президент Эрдоган назвал все произошедшее в Турции катастрофой века, а подземные толчки имели эффект взрыва 500 атомных бомб. Общие масштабы бедствия еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно, что последствия действительно катастрофичны. Десятки тысяч жертв, разрушенные города. Местные жители, лишенные крова и пропитания, дефицит лекарств. Это еще одно бедствие, с которым в ближайшее время рискует столкнуться Турция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Чтобы объяснить масштабы столь чудовищных разрушений, было сделано немало официальных заявлений, да и версий на уровне общечеловеческих домыслов предостаточно. Одна из них очень популярная в Турции, оттого заслуживает вашего внимания. Вот он, виновник торжества, пустотелый кирпич. Легок в производстве и дешевый на рынке, оттого очень популярен в Турции, но его сейсмологические качества практически сведены к нулю. Но почему-то все чаще его используют как основной материал при строительстве жилых кварталов, причем по всей Турции. Один из крупных турецких подрядчиков, чья компания застраивала рухнувший после землетрясения жилой квартал в Хатае, попытался бежать из страны, но был задержан правоохранителями в аэропорту Стамбула.

А в этом материале информагентство Измира проводит аналогию единственного уцелевшего района того же Хатая с его главой, который в свое время запретил использовать этот материал, за что, кстати, был раскритикован бизнес-кругами.

А это Газиантеп, здесь были зафиксированы самые мощные подземные толчки. Нас отговаривали специалисты, но мы все-таки решились – и приехали под покровом ночи. Утром увиденное не то чтобы шокировало, оно просто не укладывалось в голове.

Али Тораман, житель Газиантепа:

Это были звуки ада, как будто все демоны вышли на свет. В одночасье плиты сложились, а под ними наши соседи. Я и сам помогал их доставать, шансов на спасение не было. К нам приехали власти и спросили, что вам надо? Я сказал, правды. Как так получилось, что все новые дома рухнули, как вы их строили?

Александр Курочкин, начальник дежурной смены РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:

В сейсмически опасной зоне, наверное, вообще не стоит высотных зданий строить. Максимальная этажность здесь должна быть три этажа. Исходя из этой картины, что я вижу, здания до третьих этажей стоят, разрушены, покошены, но стоят. В основном многоэтажные – то, что выше пяти этажей, в такое превращается.

Константин Герцев:

Еще один факт, подчеркивающий профессионализм нашей команды: когда ребята прибыли на объект, первым делом они остановили работу и потребовали, чтобы все зеваки удалились из локации, потому что конструкция явно находится далеко не в самом безопасном состоянии, и потребовали установить дополнительные опоры в виде кранов. Чтобы в случае обрушения конструкция резко не съезжала и немножко замедлить ход, чтобы спасательная команда могла безопасно удалиться с места обрушения. Белорусский «Зубр» спас в Турции трех человек.

Капитан Курочкин именно тот спасатель, который извлек погибшего сына белоруски в Кахраманмараше. Сегодня со своей командой он разбирает завалы такого же рокового 11-этажного дома. Шансов на выживших не дали ни собаки, ни спецоборудование, но, как известно, надежда умирает последней.

Александр Курочкин:

Тяжело все это, не описать фронт работ, который проведен и который еще предстоит провести. Тяжело описать, здесь руины, здесь погибших еще искать и искать. Не знаю, как это все описать. Объяснять правила игры белорусским спасателям пришлось далеко не единожды. За это время наши ребята успели поработать не только с турецкими коллегами. Команда подполковника Мельника искала белоруску вместе с россиянами, у капитана Курочкина на подхвате были бельгийцы. И казалось бы, первая командировка «Зубров» в зону землетрясения, но все движения как по заранее написанному сценарию.

Абдулла Санли, командир спасательного отряда (Бельгия):

Никогда не видел в работе белорусов, впечатлен, ребята очень профессиональные: четкие движения, уверенность, где-то даже бесстрашие. На шевроне я увидел аттестацию в степени «хеви», это высший уровень в наших кругах, такие специалисты здесь как раз и нужны.

Константин Герцев, корреспондент:

40 километров от Кахраманмараша, деревня у дороги, как бы сказали у нас, республиканского значения, несмотря на это, спасателей здесь не видели с момента землетрясения. Выжившие сами разбирали развалины в поиске соседей. В понедельник утром дома сложились, как карточные домики. И здесь тот же проклятый пустотелый кирпич.

Их и выгребал Элиф Ковак, пытаясь вытащить из-под завалов своих соседей. Землетрясение в 8 баллов не пощадило даже одноэтажные дома. Половина деревни стерта с лица земли, по сей день трупы лежат среди руин.

Элиф Ковак, житель деревни Шекерова провинции Кахраманмараш:

Здесь лежала дочь и сын соседки, а там и она со своим мужем. Мы пытались раздвинуть плиты, а когда вытащили – она и муж оказались без ног. Это ужасно, мы звали на помощь, но никто так и не приехал. Тех, кого мы достали, уложили на заднем дворе. Вместе со своей матерью они провели экскурсию в мир гуманитарной бездны. Самодельные палатки, шатер у дороги – все, что осталось у жителей окрестных 30 участков. Вопросы еды и воды – их собственные, ноги проезжающих мимо волонтеров здесь так и не ступали.

Нешат Ковак, жительница деревни Шекерова провинции Кахраманмараш:

Слава Аллаху, что сохранились домашние припасы, ими сейчас и питаемся. Что будет дальше, я не знаю. Ночи очень холодные, многие заболели. Мы даже не знаем, что происходит в окрестных городах, связь не работает несколько дней. Я молю вас, скажите, что здесь есть живые люди. Тысячи тонн гуманитарной помощи из всех регионов Турции и мира стекаются в эпицентр землетрясения. Пункты раздачи еды и теплых вещей на каждом углу Кахраманмараша. Ближе к вечеру здесь особенно многолюдно. Полный чан горохового супа расходится за 15 минут, а грузовик горячих лепешек – за полчаса. Не отказывают никому и ни в чем.

Рамазан Чакыр, координатор волонтерского объединения (Турция):

Ежедневно только мы принимаем до тысячи грузовиков гуманитарной помощи. Мы признательны всем, кто не остается в стороне, это горе всего турецкого народа, и мы обязаны поддержать каждого. Особая нехватка в одежде и медикаментах, люди очень болеют на холоде. Правительство Турции установило размер компенсации пострадавшим – каждой семье по 15 тысяч лир, это менее тысячи долларов. Президент Эрдоган пообещал отстроить каждый разрушенный квадратный метр жилья. Сдержат ли обещания политики – вопрос времени, которого у людей все меньше. Страна на пороге гуманитарной катастрофы, избежать которую можно только сообща – всем миром.

Харун Гол, житель Кахраманмараша:

Мы все вместе, сейчас все народы должны очень сильно поддержать друг друга. С миру – по нитке. Беларусь точно не останется в стороне. Мы уже отправили партию теплой одежды, одеял, палатки и обогреватели. В пункты сбора гуманитарной помощи по всей стране и за ее пределами продолжают идти неравнодушные белорусы.