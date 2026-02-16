Лукашенко: у меня есть предложение по выходу из венесуэльского кризиса

Во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Поводом для обстоятельного разговора стало предстоящее заседание Высшего госсовета, запланированное на 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это была встреча в канун главного политического события Союзного государства, но коснулась планетарной политики. Минск и Москва снова под геополитическим прицелом. Причин несколько: наше пространство расположено между Евросоюзом и Китаем, здесь же хоть как-то пытаются присутствовать США.

А с началом СВО эта территория стала точкой бифуркации для дальнейшего мироустройства. Как раньше не будет. А как будет – нет консенсуса. И в преддверии проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства внешние силы (да и некоторые внутренние аналитики) пытаются поставить под сомнение политическую верность Беларуси и России. Президент ответил на самые невероятные вбросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конспирология большая после этого разговора, тем более, что этот вопрос совпал как раз с Советом мира, который Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и моего приглашения на этот Совет. Поэтому все наши переговоры, разговоры с Президентом Путиным затмил этот вопрос. Но тем не менее главный, основной вопрос, который мы обсуждали, это заседание высшего органа нашего Союзного государства и дальнейшие контакты наши с Президентом России, и переговоры по тем вопросам, которые касаются Беларуси и России (подробности). Советовать нам точно не надо. А вот к Совету мира, как и к Беларуси, и персоне Президента, пристальное внимание. То ли политическая зависть, а вероятнее всего, медийная привлекательность самой организации и нашего Первого стали причиной новых мифов. Сейчас в США Лукашенко не полетит, но будет участвовать в Совете мира, и причем еще и с Россией. А на вашингтонском саммите Беларусь представит глава внешнеполитического ведомства. «Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира.