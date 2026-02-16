Лукашенко: у меня есть предложение по выходу из венесуэльского кризиса

Во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Поводом для обстоятельного разговора стало предстоящее заседание Высшего госсовета, запланированное на 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это была встреча в канун главного политического события Союзного государства, но коснулась планетарной политики. Минск и Москва снова под геополитическим прицелом. Причин несколько: наше пространство расположено между Евросоюзом и Китаем, здесь же хоть как-то пытаются присутствовать США.
А с началом СВО эта территория стала точкой бифуркации для дальнейшего мироустройства. Как раньше не будет. А как будет – нет консенсуса. И в преддверии проведения заседания Высшего госсовета Союзного государства внешние силы (да и некоторые внутренние аналитики) пытаются поставить под сомнение политическую верность Беларуси и России. Президент ответил на самые невероятные вбросы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конспирология большая после этого разговора, тем более, что этот вопрос совпал как раз с Советом мира, который Дональд Трамп будет проводить в Вашингтоне, и моего приглашения на этот Совет. Поэтому все наши переговоры, разговоры с Президентом Путиным затмил этот вопрос.
Но тем не менее главный, основной вопрос, который мы обсуждали, это заседание высшего органа нашего Союзного государства и дальнейшие контакты наши с Президентом России, и переговоры по тем вопросам, которые касаются Беларуси и России (подробности).
Советовать нам точно не надо. А вот к Совету мира, как и к Беларуси, и персоне Президента, пристальное внимание. То ли политическая зависть, а вероятнее всего, медийная привлекательность самой организации и нашего Первого стали причиной новых мифов. Сейчас в США Лукашенко не полетит, но будет участвовать в Совете мира, и причем еще и с Россией. А на вашингтонском саммите Беларусь представит глава внешнеполитического ведомства.
«Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира.
Политическую правду Президент озвучил сегодня. Вернее, повторил. Речь про похищение Мадуро. Как решить венесуэльский вопрос, Александр Лукашенко предложил в интервью американскому телевидению еще в середине декабря прошлого года до одиозного поступка Трампа.
Александр Лукашенко:
Откровенно говорю, где они неправы. С Мадуро неправы, глупость сотворили. Я предупреждал. По предложению американцев, не я сам, они меня попросили, я был втянут в эту проблему. И я им предложил идеальный вариант. Но они пошли своим путем. Дональд хотел как-то угодить военным. Ну и что они сделали? Всегда надо думать: шаг сделал, а что потом?
Ну что теперь? Какую можно «пришить» вину в наркоторговле Мадуро? В чем его можно обвинить? Ну докажите, что он возглавлял какой-то там картель. А то, что «наркотой» торгует весь мир, так это так.
Так, как ведет себя Европа, это кошмар. Они же нам синтетические наркотики. Ну больше в Россию, конечно, через нас подкидывают. И мы недавно целый автомобиль, больше тонны, по-моему, изъяли наркотиков. С этим надо бороться. Ну, может быть, так, как в Беларуси. А не обвинять там, что вот, Мадуро.
А как оказалось, не Мадуро – нефть. Ту нефть, которую добывает Венесуэла, мы же там работали, она тяжелая. Сернистая, густая нефть, и мощности для переработки только в Соединенных Штатах Америки. Что, нельзя было решить этот вопрос? Можно было. Поэтому это еще тема для обсуждения (моего обсуждения) с руководством Соединенных Штатов Америки. У меня есть предложение по выходу из этой ситуации.