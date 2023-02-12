Более 300 тысяч жителей не выходят на связь после землетрясения в Турции

Новости Турции. Президент Эрдоган назвал все произошедшее в Турции катастрофой века, а подземные толчки имели эффект взрыва 500 атомных бомб. Общие масштабы бедствия еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно, что последствия действительно катастрофичны. Десятки тысяч жертв, разрушенные города. Местные жители, лишенные крова и пропитания, дефицит лекарств. Это еще одно бедствие, с которым в ближайшее время рискует столкнуться Турция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С тревогой на ситуацию смотрят и ученые. Некоторые вулканологи утверждают, что Турция сдвинулась на юго-запад на целых три метра, и бесследно для нас это не пройдет. Еще больше вопросов вызывают причины землетрясения. Среди них есть и конспирологические, мол, против Турции и Эрдогана применили геофизическое оружие, и претендующие на научность.

Одна из таких гипотез касается влияния ядра Земли на сейсмическую активность. Суть в том, что ядро могло изменить направление вращения и таким образом вызвать сильнейших сдвиг литосферных плит. В будущем оно и вовсе может остановиться или начать движение в обратную сторону. Тогда мир ждут еще большие катаклизмы и разрушения. Подробнее о том, что сейчас происходит в Турции, расскажет Костя Герцев.

Мертвая тишина здесь больше не метафора, как и жизнь, рухнувшая по принципу карточного домика. 10 провинций, 12 миллионов населения. Да что тут говорить, вся Турция сегодня – сплошная зона бедствия. Первые сводки о погибших (а с ними и кадры городов-эпицентров) просочились в прессу через считаные часы. Весь мир содрогнулся, но робеть не стал. Страны одна за одной начали отправлять свои лучшие спасательные команды, белорусская – получила команду на взлет вечером того же дня. Вадим Синявский: наш отряд в Турции успешно выполнит поставленную задачу, он подготовлен, экипирован. Подробности.

Из аэропорта Газиантепа марш-бросок в Кахраманмараш – самую горячую точку спасательной операции. В городе-миллионнике не осталось невредимых построек, 80 % зданий и вовсе сравнялись с землей. Но за сухими цифрами реальные человеческие жизни. Спустя сутки наш отряд спецназначения «Зубр» открыл счет вызволенных из-под завалов. Но, пожалуй, самая ответственная миссия для белорусов была на следующий день. По поступившей информации, среди этих руин могла находиться семья наших соотечественников. Увы, так и оказалось. «Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий.

Белорусский отряд «Зубр» в Турции – это 64 спасателя и пять поисковых собак. Знакомьтесь, Тая, с ее нюхом на живых не сравнится ни одно спецоборудование. Поэтому в этой операции ставку делают именно на четвероногих. В аэропорту Стамбула мы встретили испанскую команду, среди которой 30 породистых нюхачей, их ждали в уничтоженном Хатае.

Хелена Корреаз, спасатель-кинолог (Испания):

Наш отряд специализируется именно на работе с собаками, и, как показало время, лучше помощников в поиске выживших не найти. Они точно определяют, в какой локации есть люди, поэтому, когда мы узнали о масштабах разрушения, решили выехать полным составом. Мы уверены, что это увеличит наши шансы. В Турции работают порядка 7 000 спасателей из 96 стран мира, здесь не делят по национальностям или языковым группам, все варятся в одном котле, причем круглые сутки. Болгарская команда в связке с турецкой всю ночь отработала на участке в старом центре Кахраманмараша и на наших глазах извлекла из-под обломков многоэтажки местную жительницу.