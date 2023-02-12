Белорусский «Зубр» спас в Турции трёх человек

Турция. Всю неделю мы буквально с замиранием сердца следим, как развивается ситуация в пострадавших от землетрясения регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

В результате мощнейших подземных толков разрушения зафиксировали сразу в 10 турецких провинциях и в нескольких сирийских регионах. Вот так выглядели эти города до 6 февраля и вот так сейчас. После землетрясения последовали еще 2 000 афтершоков. Толчки ощущались также в Ираке, Иордании, Ливане, Казахстане и Израиле. Сейсмическая активность сохраняется до сих пор. По мере того как расчищаются завалы, растет и количество погибших и пострадавших. По последним данным, в Турции жертвами стихии стали почти 30 тысяч человек, более 80 тысяч пострадали. К сожалению, стихия унесла жизни и белорусских граждан. Под завалами погибла наша соотечественница и двое ее детей. Помощь в ликвидации последствий землетрясения Анкаре и Дамаску предложили около 50 стран, в том числе и Беларусь. Наши спасатели из спецотряда «Зубр» работают в турецком Кахраманмараше, который пострадал от землетрясения сильнее всего.

И на неделе весь мир облетели вот эти кадры, как белорусы вызволяли из каменной ловушки местную жительницу. Для этого спасатели установили специальные лазы. Вся операция заняла четыре часа. Но в итоге девушке удалось сохранить жизнь. Это самое главное. На днях в Турцию вылетел еще один борт с нашими специалистами. В Сирию Беларусь буквально этой ночью направила гуманитарный груз весом 25 тонн. Это медикаменты, предметы первой необходимости и одежда. Практически всю неделю в зоне стихийного бедствия работает и наша съемочная группа. Константин Герцев и Александр Бутрим преодолели непростой путь. Добирались до места ЧП несколько суток. Но в итоге моим коллегам удалось доехать до точки назначения. Первым пунктом стал Кахраманмараш. Конечно, работать там непросто. Как с физической, так и с моральной точки зрения. Тем не менее наша съемочная группа – единственная из белорусских журналистов, которая побывала не только в Кахраманмараше, где работают наши спасатели, но и в других наиболее пострадавших от землетрясения городах.

Константин Герцев, корреспондент:

Мы находимся в городе Адана, который тоже пострадал от землетрясений начала недели, правда, не в такой степени, как Кахраманмараш или Газиантеп, где мы работали в последние дни. Но здесь есть примечательный факт: только один квартал потерпел разрушения, и это новостройка. Например, в доме за мной нашли 12 погибших.