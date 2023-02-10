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«Не могли не отреагировать». Красный Крест отправит пострадавшим от землетрясений в Сирии гуманитарную помощь

10 февраля 2023 19:18
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В Сирии продолжаются спасательные операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день число погибших увеличивается. Сейчас их уже более 3 тысяч.

«Не могли не отреагировать». Красный Крест отправит пострадавшим от землетрясений в Сирии гуманитарную помощь-1

Гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия сирийцам отправит Белорусский Красный Крест. Волонтеры передадут одеяла, спальные мешки, туристические коврики – все то, что необходимо тем, кого извлекают из-под завалов. Всего более тысячи единиц. Груз доставят на место назначения на борту МЧС 11 февраля.

«Не могли не отреагировать». Красный Крест отправит пострадавшим от землетрясений в Сирии гуманитарную помощь-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Это наш резерв, который мы имеем на случай чрезвычайных ситуаций различных. А учитывая ту ситуацию, которая сейчас случилась в Турции и Сирии, конечно, мы не могли не отреагировать. Сегодня мы узнали, что идет борт МЧС буквально завтра в Сирию, поэтому мы выделили определенный груз гуманитарной помощи для сирийских людей, которые пострадали.

«Не могли не отреагировать». Красный Крест отправит пострадавшим от землетрясений в Сирии гуманитарную помощь-7

Протянуть руку помощи может каждый. Накануне Красный Крест открыл благотворительный сбор помощи пострадавшим после землетрясений в Турции и Сирии. Реквизиты счета указаны на сайте и в социальных сетях организации.

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# Землетрясение # общество # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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