«Не могли не отреагировать». Красный Крест отправит пострадавшим от землетрясений в Сирии гуманитарную помощь

В Сирии продолжаются спасательные операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый день число погибших увеличивается. Сейчас их уже более 3 тысяч.

Гуманитарную помощь пострадавшим от стихийного бедствия сирийцам отправит Белорусский Красный Крест. Волонтеры передадут одеяла, спальные мешки, туристические коврики – все то, что необходимо тем, кого извлекают из-под завалов. Всего более тысячи единиц. Груз доставят на место назначения на борту МЧС 11 февраля.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Это наш резерв, который мы имеем на случай чрезвычайных ситуаций различных. А учитывая ту ситуацию, которая сейчас случилась в Турции и Сирии, конечно, мы не могли не отреагировать. Сегодня мы узнали, что идет борт МЧС буквально завтра в Сирию, поэтому мы выделили определенный груз гуманитарной помощи для сирийских людей, которые пострадали.