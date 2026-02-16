Вооружённое нападение под Минском! Трое иностранцев задержаны по горячим следам – подробности

К одной из самых резонансных новостей дня – вооруженному разбою в Смолевичском районе. Утром в агрогородке Будагово трое молодых людей в масках разбили окно частного дома и ворвались внутрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но хозяин успел нажать тревожную кнопку, и уже через считаные минуты туда прибыли сотрудники Департамента охраны. Милиционеры блокировали дом, задержав на месте двоих нападавших, а третьего нашли после непродолжительных поисков. Сейчас все они дают признательные показания. Как развивались события и кто заказал преступление, за которым последует наказание? Диана Головач – подробнее.

Диана Головач, корреспондент:

В этот частный дом около четырех часов утра прибыли сотрудники Жодинского отдела Департамента охраны. Внутри забаррикадировались трое. Что это за люди и что им было нужно, выяснялось уже по ходу операции. На протяжении всего дня здесь работала следственно-оперативная группа. Сигнал тревоги поступил на пульт Департамента охраны ранним утром 16 февраля. В считаные минуты к дому в агрогородке Будагово выдвинулись группы задержания.

Максим Максимович, начальник Жодинского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

Сегодня в 4 часа 17 минут сработала тревожная сигнализация частного дома. На данный сигнал были направлены две группы задержания Департамента охраны. Первая группа задержания по прибытии к дому, осмотрев его, услышала, что внутри в доме слышны признаки борьбы. Звуки борьбы – крики и удары – счет буквально шел на секунды. Внутри трое нападавших, которые ворвались в дом через разбитое окно. Преступники выволокли хозяев в коридор и поставили на колени. Избивали битами и пистолетами по затылку. Снимали все на телефон. Но хозяин дома успел нажать тревожную кнопку.



Юрий Шутько, милиционер-водитель группы задержания Жодинского отдела Департамента охраны:

Согласно тактике действий прибыли через 7 минут и сразу же приступили к осмотру дома – при выяснении причины срабатывания тревожной кнопки. Убегали, перепрыгнули через забор – направились сразу же за ними. В это время подъезжала вторая группа, сориентировали по радиостанции. И далее в лесу, не теряя их из виду, задержали обоих.

На место преступления прибыл министр внутренних дел. Иван Кубраков одним из первых беседовал с задержанными. Ими оказались молодые люди 17 и 18 лет. Все трое – иностранцы. На этих кадрах на лицах бандитов полное равнодушие к судьбе людей, которых они должны были покалечить. Вооруженный разбой в Смолевичском районе: министр МВД лично провел допрос. Читайте здесь. Кто заказал нападение, они не знают. Задание пришло через мессенджер Telegram. За 300 тысяч российских рублей (а это около 11 тысяч белорусских) иностранцы согласились впервые приехать в чужую страну, вооружиться битами, ножами и пистолетами и изувечить незнакомых людей. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Врачи определяют степень тяжести травм.

Именно на этом месте был задержан один из правонарушителей. Тут лежал пистолет, нож, кастет, телефон, личные вещи. С учетом того, что нападение носит заказной характер, к разбирательству подключились сотрудники Интерпола. Пока следователи работали внутри дома, местные жители обсуждали случившееся. Для них новость о вооруженном нападении стала шоком. Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе? Читайте здесь.

Ой, это вообще для нас удивительно. У нас такого не было никогда в жизни. Это для нас шок.