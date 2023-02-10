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«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий

10 февраля 2023 18:48
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Неизвестность, страх и горечь потерь. Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы. Свою помощь предложили порядка 45 государств, в том числе Беларусь. В Турции работает наш отряд МЧС «Зубр». В пострадавших районах находится и наша съемочная группа.

С последними подробностями наш корреспондент Константин Герцев.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-1

Константин Герцев, корреспондент:
О том, что ты на подъезде в Газиантеп, огни города тебе точно не подскажут. Многокилометровые пробки и бесконечные КПП так и говорят тебе: дорога в ад закрыта. Но мы здесь, и нас встречают наши братья, друзья – МЧС России. Они первые из иностранных команд откликнулись на призыв о помощи из этого юго-восточного города Турции. Здесь нужны были настоящие профессионалы, потому что именно здесь были зафиксированы самые мощные подземные толчки.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-4

Причем пострадали не только жилые районы. На развалинах древней крепости, которая является памятником архитектуры ЮНЕСКО, рухнула часть стены. В целом в городе очень плотная и местами древняя застройка. И если одни дома полностью рухнули, то по стенам других пошли трещины. Счет времени сейчас идет буквально на минуты. Надежды найти людей живыми угасают. Сегодня уже пятые сутки с момента трагедии. Однако надежда действительно умирает последней.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-7

Например, этого двухмесячного малыша на третий день после землетрясения достали практически невредимым.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-10

А эта женщина провела под завалами порядка 90 часов. Теперь ее здоровьем занимаются врачи.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-13

Самая большая трудность на данный момент заключается в том, что в руинах слишком много щебня. Мы должны быть особенно осторожны при расчистке и раскопках, чтобы не навредить людям, погребенным под руинами.

В Турции работает и аварийно-спасательный отряд спецназначения «Зубр» МЧС Беларуси. 64 спасателя и пять поисковых собак круглосуточно разбирают завалы и ищут пострадавших. Им уже удалось спасти три человеческие жизни. А сегодня, разбирая руины, белорусские спасатели нашли тело нашей соотечественницы. Ранее списки жертв пополнили ее муж и дочь.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-16

Дмитрий Мельник, оперативный дежурный отряда РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:
Объект сложен тем, что обрушение произошло многоэтажного многоквартирного дома такого плана, он обрушился на основание. То есть все эти 10 этажей, как слоеный пирог, сложились на одном месте. Вероятность выжить в таком случае близка к нулю.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-19

Метэ Кизыл, глава спасательной группы «Akut» (Турция):
Белорусские спасатели очень хорошо подготовлены. Это видно в их подходе к делу и самой работе. Мы знаем, что вчера они нашли четверых живых пострадавших, мы рассчитываем, что сегодня найдем еще. По нашим оценкам, в этом районе пропало без вести более 300 человек.

Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там погибшими числятся около 4 тысяч человек. Безусловно, это одна из наиболее смертоносных трагедий в истории страны. Люди теряют родных и друзей, однако спасатели не прекращают борьбу за каждую жизнь. Сегодня им удалось спасти из-под обломков рухнувшего здания двух девочек живыми.

«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий-22

В посольства Турции и Сирии в Минске продолжают поступать соболезнования от наших граждан. Люди несут цветы, оставляют записи в книгах соболезнований.

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# Землетрясение # Метэ Кизыл # Дмитрий Мельник # Константин Герцев # Фотофакт

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