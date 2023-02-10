«Нашли четверых живых». Белорусские спасатели сутками разбирают завалы в Турции – новости с места событий

Неизвестность, страх и горечь потерь. Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии приближается к 22 тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пострадавших районах продолжаются спасательные работы. Свою помощь предложили порядка 45 государств, в том числе Беларусь. В Турции работает наш отряд МЧС «Зубр». В пострадавших районах находится и наша съемочная группа. С последними подробностями наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

О том, что ты на подъезде в Газиантеп, огни города тебе точно не подскажут. Многокилометровые пробки и бесконечные КПП так и говорят тебе: дорога в ад закрыта. Но мы здесь, и нас встречают наши братья, друзья – МЧС России. Они первые из иностранных команд откликнулись на призыв о помощи из этого юго-восточного города Турции. Здесь нужны были настоящие профессионалы, потому что именно здесь были зафиксированы самые мощные подземные толчки.

Причем пострадали не только жилые районы. На развалинах древней крепости, которая является памятником архитектуры ЮНЕСКО, рухнула часть стены. В целом в городе очень плотная и местами древняя застройка. И если одни дома полностью рухнули, то по стенам других пошли трещины. Счет времени сейчас идет буквально на минуты. Надежды найти людей живыми угасают. Сегодня уже пятые сутки с момента трагедии. Однако надежда действительно умирает последней.

Например, этого двухмесячного малыша на третий день после землетрясения достали практически невредимым.

А эта женщина провела под завалами порядка 90 часов. Теперь ее здоровьем занимаются врачи.

Самая большая трудность на данный момент заключается в том, что в руинах слишком много щебня. Мы должны быть особенно осторожны при расчистке и раскопках, чтобы не навредить людям, погребенным под руинами. В Турции работает и аварийно-спасательный отряд спецназначения «Зубр» МЧС Беларуси. 64 спасателя и пять поисковых собак круглосуточно разбирают завалы и ищут пострадавших. Им уже удалось спасти три человеческие жизни. А сегодня, разбирая руины, белорусские спасатели нашли тело нашей соотечественницы. Ранее списки жертв пополнили ее муж и дочь.

Дмитрий Мельник, оперативный дежурный отряда РОСН «Зубр» МЧС Беларуси:

Объект сложен тем, что обрушение произошло многоэтажного многоквартирного дома такого плана, он обрушился на основание. То есть все эти 10 этажей, как слоеный пирог, сложились на одном месте. Вероятность выжить в таком случае близка к нулю.

Метэ Кизыл, глава спасательной группы «Akut» (Турция):

Белорусские спасатели очень хорошо подготовлены. Это видно в их подходе к делу и самой работе. Мы знаем, что вчера они нашли четверых живых пострадавших, мы рассчитываем, что сегодня найдем еще. По нашим оценкам, в этом районе пропало без вести более 300 человек. Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там погибшими числятся около 4 тысяч человек. Безусловно, это одна из наиболее смертоносных трагедий в истории страны. Люди теряют родных и друзей, однако спасатели не прекращают борьбу за каждую жизнь. Сегодня им удалось спасти из-под обломков рухнувшего здания двух девочек живыми.