Чудом выжившие и кадры с места событий. Землетрясение в Турции и Сирии: что известно на данный момент

Мы продолжаем следить за ситуацией в Турции, где печальная статистика обновляется буквально каждые полчаса. Число погибших в стране в результате землетрясения уже превысило 9 тысяч. Еще почти 50 тысяч человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из зоны бедствия продолжают поступать шокирующие фото и видео. У людей, которые невольно стали заложниками стихии, с каждым часом остается все меньше шансов выжить. Спасательные операции не прекращаются ни на минуту, пострадавших под завалами ищут круглосуточно. Всю необходимую помощь окажут и белорусы. В Турцию уже прибыли наши спасатели. Что еще известно к этому часу – в материале наших коллег. Перекрытые дороги, завалы, разрушенные дома и инфраструктура – сегодня Турция выглядит так. Треть страны просто превратилась в сплошную зону бедствия. Работают в ней почти 100 тысяч сотрудников экстренных служб, задействовано огромное количество спецтехники – все для того, чтобы спасти как можно больше людей. Службы давно работают круглосуточно. Разбор завалов не прекращается даже ночью. Благодаря этому второй день рождения празднует двухлетний Мохаммед. Мальчика придавило бетонной плитой, под которой он пролежал 44 часа. Пока ребенка освобождали, его отпаивали водой.

«Число погибших прогнозировать невозможно». Эрдоган сделал заявление по поводу землетрясения в Турции. А этот мальчик находился под завалами больше суток. Из-за сильного шока практически все это время он проспал. И уже на поверхности спасатели объяснили малышу, что случилось.

«Я спал, когда моя жена внезапно разбудила меня. Землетрясение было очень сильным». Читайте здесь. Для тех, кто лишился крова, работают специальные лагеря. В палаточных городках можно согреться. Конечно, дома это не заменит. Как и самого ценного – родных рядом. Потеряв близких, люди лишились и планов на долгую и счастливую жизнь. По крайней мере, так им кажется сегодня. Но надежда действительно умирает последней.

К рассвету начали искать родных. В данный момент из-под завалов доносятся два голоса, работает поисково-спасательная команда. Нам невыносимо больно.

В связи с трагедией помощь Анкаре предложили более 45 государств, в том числе наша страна. Беларусь не сторонница того, чтобы просто наблюдать за чужим горем. Поэтому в Турцию по поручению главы государства прибыл отряд спецназначения «Зубр». Первая группа – это 32 спасателя – вылетела с аэродрома в Мачулищах утром сегодня, 8 февраля. Вторая прибудет на место завтра. В составе – медики, кинологи, разведка химико-радиационной безопасности и другие специалисты. Вадим Синявский: наш отряд в Турции успешно выполнит поставленную задачу, он подготовлен, экипирован. Подробнее здесь. Тем временем белорусские дипломаты продолжают искать наших соотечественников, находящихся в зоне бедствия. В посольстве уточнили, что одна белоруска сейчас в больнице. Ее муж – гражданин Турции – погиб, что с их маленьким ребенком, пока не ясно. По-прежнему не удается установить связь еще с одной белоруской и ее двумя детьми, жившими в городе Кахраманмараш, куда прибыли наши спасатели.

По стечению обстоятельств в Турции в момент трагедии оказалась и одна из наших коллег Карина Верховцева. Несмотря на удаленность от эпицентра землетрясения, ей довелось ощутить неукротимую силу подземных толчков. ​Журналистка СТВ оказалась в Турции во время землетрясения. Вот что она рассказала. Подземные толчки в стране продолжаются. По словам экспертов, фиксировать афтершоки могут еще в течение нескольких лет.

В связи с мощнейшим землетрясением и многочисленными жертвами до конца недели в Турции объявлен общенациональный траур. В 10-ти провинциях действует чрезвычайное положение.

Тяжелая ситуация сохраняется и в Сирии. Там число жертв в результате землетрясения превысило 2,5 тысячи человек. Светом в частично разрушенном сирийском царстве стало спасение из-под завалов новорожденного ребенка. Мама малышки погибла.

Но девочку готова удочерить ливанская певица, которая пообещала заботиться о ней до последней минуты собственной жизни. Сирийские спасатели достали мальчика из-под завалов. Читайте здесь.