Польша первой из стран НАТО отказалась поставлять Украине боевую авиацию

Изучим политический ландшафт в США, который, судя по всему, в скором ждут изменения. Reuters опубликовал данные соцопросов, согласно которым рейтинг нынешнего американского президента скатился к минимуму, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 65 % американцев считают, что страна движется в неверном направлении. Еще год назад это мнение было не так популярно. А вот главной проблемой США местные жители считают неэффективную работу правительства.

Ольга Коршун, СТВ:

Но для Байдена это стало не единственным разочарованием недели. Он лишился поддержки и в своей родной партии, которая была ему так необходима для возможности баллотироваться на второй президентский срок. Лишь 37 % демократов снова готовы видеть Байдена главой страны. По мнению большинства, главное препятствие на этом пути – возраст нынешнего президента США. Но Джо Байдену не до внутренних проблем. Он сконцентрирован на внешней повестке и пакует чемоданы уже в третье европейское турне. Президент США в феврале посетит Польшу. В Украину заезжать вновь отказывается.

Но если вы не едете в Киев, то Киев едет к вам. На неделе Владимир Зеленский посетил Лондон, Париж и Брюссель, где ему устроили по-настоящему королевский прием. Зеленский побывал и в Букенгемском, и в Елисейском дворцах. В Палате общин в Британии президента Украины встречали и провожали овациями, а на саммите Европейского союза в Брюсселе даже дали выступить лично.

Ольга Коршун:

Но не все в мире разделяют европейский восторг от встречи с Зеленским. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об угрозе мировой войны из-за украинского президента и ЕС. Пропустили мимо ушей, видимо, и в Брюсселе, и в Киеве заявления Генсека ООН, который опасается, что мир скатывается к «более широкомасштабной войне», чем конфликт в Украине.

Но не эти ли цели преследует Запад, поддерживая Киев и словом, мол, чувствуйте себя в Европе, как дома – это явно демонстрировали на саммите в Брюсселе, и делом, поставляя в зону боевых действий все более тяжелую технику и вооружения. Киев уже продавил поставку танков, прорвав дипломатическую оборону Бундестага. А сейчас просит истребители. Но бурные аплодисменты и военные самолеты – это не одно и то же. И британский премьер ничего конкретного о поставках авиации не сказал. И в Европарламенте нет однозначного мнения насчет такой помощи. В частности, в Брюсселе премьер-министр Польши заявил, что Варшава не будет поставлять Украине авиацию первой из стран НАТО. Бельгии истребители нужны и самой. А Макрон сказал, что такой вопрос вообще не обсуждали. СМИ опубликовали варианты поставок истребителей F-16 Украине.