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Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим

11 февраля 2023 10:40
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Новости Турции. Стала известна судьба гражданки Беларуси и ее ребенка, которые пропали в турецком Хатае после землетрясения. Они погибли. Число жертв приближается к 21 тысяче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента трагедии пошли шестые сутки.

За ситуацией в зоне работы аварийно-спасательных отрядов продолжает следить наш корреспондент. Из города Газиантепа передает Константин Герцев.

Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим-1

Константин Герцев, корреспондент:
Говорить о состоянии этого города практически некорректно, потому что он просто стерт с лица земли. Здесь напрочь отсутствуют водо- и электроснабжение, мобильная связь и интернет сведены практически к нулю. Связь с миром можно найти только в спасательном лагере, и то только для служебной необходимости. До сих пор продолжают находить пострадавших под завалами живыми (прошло уже более 130 часов).

Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим-4

Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим-6

Белорусская спасательная команда работает сегодня на двух объектах. Хочется напомнить, что отряд «ЗУБР» имеет классификацию Heavy по международной системе ООН. Это значит, что наши ребята могут 24 на 7 работать на двух объектах, сменяя друг друга по 12-часовой смене.

Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим-9

Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим-11

Если говорить о гуманитарной составляющей Турции на утро 11 февраля, то хочется отметить, что «Турецкие авиалинии» из района бедствий ежедневно перевозят до 30 тысяч человек.

Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим-14

Также утром стало известно, что турецкое правительство закрыло экспорт из своей страны, то есть с 11 февраля никакая турецкая продукция из страны вывозиться не будет. Все средства и ресурсы направлены на скорейшее устранение последствий ужасающего землетрясения.

Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим-17

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# Землетрясение # Константин Герцев # Новости Турции # Фотофакт

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