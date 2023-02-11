Города стёрты с лица земли. Показываем, что сейчас происходит в Турции и какую помощь оказывают пострадавшим

Новости Турции. Стала известна судьба гражданки Беларуси и ее ребенка, которые пропали в турецком Хатае после землетрясения. Они погибли. Число жертв приближается к 21 тысяче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента трагедии пошли шестые сутки. За ситуацией в зоне работы аварийно-спасательных отрядов продолжает следить наш корреспондент. Из города Газиантепа передает Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Говорить о состоянии этого города практически некорректно, потому что он просто стерт с лица земли. Здесь напрочь отсутствуют водо- и электроснабжение, мобильная связь и интернет сведены практически к нулю. Связь с миром можно найти только в спасательном лагере, и то только для служебной необходимости. До сих пор продолжают находить пострадавших под завалами живыми (прошло уже более 130 часов).

Белорусская спасательная команда работает сегодня на двух объектах. Хочется напомнить, что отряд «ЗУБР» имеет классификацию Heavy по международной системе ООН. Это значит, что наши ребята могут 24 на 7 работать на двух объектах, сменяя друг друга по 12-часовой смене.

Если говорить о гуманитарной составляющей Турции на утро 11 февраля, то хочется отметить, что «Турецкие авиалинии» из района бедствий ежедневно перевозят до 30 тысяч человек.