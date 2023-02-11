Землетрясение в Турции. 50 человек удалось найти живыми – данные на 11 февраля

Вместо многоэтажек – разрушенные дома, вместо магистралей – заблокированные дороги, вместо пятизвездочных отелей – палаточные лагеря. Треть Турции сегодня выглядит так. Число погибших в результате землетрясений превысило 22 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людей, получивших травмы, в четыре раза больше. Подробнее о смертоносной трагедии в нашем сюжете.

Несколько турецких городов буквально стерты с лица земли. Международное рейтинговое агентство уже делает неутешительные прогнозы. Потери Турции от землетрясения превысят 4 миллиарда долларов, считают эксперты. Но никакой материальный ущерб, конечно, не соизмерим с человеческими жертвами, число которых постоянно растет. Экстренные службы борются за жизнь каждого человека – сегодня живыми нашли 50, но с каждой минутой шансов на спасение все меньше. Тем не менее они есть.

Спасатели достали живым двухмесячного малыша в городе Хатае. Он провел под завалами 128 часов.

Пять с половиной суток под бетонной плитой провела и эта женщина. К счастью, ее тоже удалось спасти. Теперь за ее жизнь борются врачи.

А это кадры еще одной успешной операции. Детей из-под завалов достали испанские спасатели.

Мы продолжаем следить за судьбой наших соотечественников. Сегодня, 11 февраля, стало известно о белоруске и ее сыне, которые ранее, по информации родственников, считались пропавшими без вести. Они погибли в городе Хатае. Всего на консульском учете в Турции чуть более 400 белорусских граждан, полсотни из них находились в провинциях, пострадавших от землетрясения. Три пострадавшие от землетрясения белоруски с детьми вернулись домой из Турции.

На родину их доставил борт Минобороны. Эти люди теперь в безопасности.