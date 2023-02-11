Землетрясение в Турции. 50 человек удалось найти живыми – данные на 11 февраля
Вместо многоэтажек – разрушенные дома, вместо магистралей – заблокированные дороги, вместо пятизвездочных отелей – палаточные лагеря. Треть Турции сегодня выглядит так. Число погибших в результате землетрясений превысило 22 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Людей, получивших травмы, в четыре раза больше.
Подробнее о смертоносной трагедии в нашем сюжете.
Несколько турецких городов буквально стерты с лица земли. Международное рейтинговое агентство уже делает неутешительные прогнозы. Потери Турции от землетрясения превысят 4 миллиарда долларов, считают эксперты. Но никакой материальный ущерб, конечно, не соизмерим с человеческими жертвами, число которых постоянно растет. Экстренные службы борются за жизнь каждого человека – сегодня живыми нашли 50, но с каждой минутой шансов на спасение все меньше. Тем не менее они есть.
Спасатели достали живым двухмесячного малыша в городе Хатае. Он провел под завалами 128 часов.
Пять с половиной суток под бетонной плитой провела и эта женщина. К счастью, ее тоже удалось спасти. Теперь за ее жизнь борются врачи.
А это кадры еще одной успешной операции. Детей из-под завалов достали испанские спасатели.
Мы продолжаем следить за судьбой наших соотечественников. Сегодня, 11 февраля, стало известно о белоруске и ее сыне, которые ранее, по информации родственников, считались пропавшими без вести. Они погибли в городе Хатае. Всего на консульском учете в Турции чуть более 400 белорусских граждан, полсотни из них находились в провинциях, пострадавших от землетрясения.
Три пострадавшие от землетрясения белоруски с детьми вернулись домой из Турции.
На родину их доставил борт Минобороны. Эти люди теперь в безопасности.
Тем временем в Турции еще тысячи пострадавших ждут помощи экстренных служб. К концу подходит шестой день трагедии. Поисково-спасательные мероприятия не прекращаются ни на минуту. Продолжают работу в зоне бедствия и наши спасатели. Отряд специального назначения «Зубр» среди тех, кто минимизирует последствия разрушений.
Непростая ситуация сохраняется и в Сирии. Там число жертв приближается к 4 тысячам. Но оценить весь масштаб катастрофы пока сложно. Очевидно, что тысячи людей потеряли родных и друзей, не говоря уже про дома и машины. Для тех, кто лишился крова, разбиты палаточные лагеря, где можно хотя бы переночевать и согреться. Помощь пострадавшим в Сирии окажет и наша страна. Беларусь отправит гуманитарный груз с предметами первой необходимости из резервов Красного Креста. Часть из них приобретена на пожертвования неравнодушных белорусов.
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