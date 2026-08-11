Новости по тегу #Землетрясение

По официальным данным, жертвами стихии стали 132 человека, еще около 200 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в Колумбии.
По последним данным, погибли не менее 77 человек.
Эпицентр стихии пришелся на остров Кюсю. Больше всего пострадала префектура Кумамото.
Из-за ЧП в Венесуэле ранены 12 666 человек.
Венесуэла продолжает подсчитывать потери после разрушительного землетрясения.
По последним данным, количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 164 человек.
Люди остаются на улицах, опасаясь новых толчков. В стране введено чрезвычайное положение.
Один человек погиб, более 70 ранены.
Из-за мощных подземных толчков и оползней разрушены или повреждены более 50 тысяч домов и несколько сотен объектов инфраструктуры.
Ранения получили более 630 жителей, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Более 400 жителей получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести.
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