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Новости по тегу #Землетрясение

В Колумбии ввели режим национального бедствия в связи с разрушительным землетрясением
11 августа 2026 10:58

В Колумбии ввели режим национального бедствия в связи с разрушительным землетрясением

Колумбия борется с последствиями разрушительного землетрясения: погибли 132 человека
11 августа 2026 09:59

Колумбия борется с последствиями разрушительного землетрясения: погибли 132 человека

В Колумбии произошло сильное землетрясение, есть жертвы
10 августа 2026 20:04

В Колумбии произошло сильное землетрясение, есть жертвы

На юге Японии произошло мощное землетрясение – есть погибшие
28 июля 2026 17:25

На юге Японии произошло мощное землетрясение – есть погибшие

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тысячи
04 июля 2026 12:23

Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тысячи

Число погибших в Венесуэле возросло до 920 человек
27 июня 2026 16:55

Число погибших в Венесуэле возросло до 920 человек

Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле
25 июня 2026 13:57

Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле

Венесуэлу и Японию почти одновременно потрясли мощные землетрясения
25 июня 2026 06:04

Венесуэлу и Японию почти одновременно потрясли мощные землетрясения

Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову Сулавеси
18 июня 2026 06:43

Мощное землетрясение ударило по индонезийскому острову Сулавеси

Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 65 человек
15 июня 2026 13:50

Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 65 человек

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек
11 июня 2026 11:30

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек

Свыше 40 человек стали жертвами на юге Филиппин из-за землетрясения
10 июня 2026 07:53

Свыше 40 человек стали жертвами на юге Филиппин из-за землетрясения