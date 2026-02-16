Порой отвязное поведение Трампа, его популярные политические лозунги и даже новое прочтение внешнеполитической доктрины Штатов Монро как Донро, читается отсыл к фамилии хозяина Овального кабинета, Первый разложил лучше, чем политтехнологи из корпорации «Рендалл».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну мы таких целей не ставим перед собой. То же самое Соединенные Штаты Америки. Ну вот понимаем их озабоченность по Гренландии. Тем более они могли вложиться хорошо в Гренландию. Но вот таким образом, что это вызвало? Отторжение. Даже внутри Соединенных Штатов Америки. Большинство начали говорить: нет, мы не хотим.

Хотя это героические люди. США, вы знаете, как формировалась эта нация и так далее. Туда непростые люди приезжали из Европы. Это люди, нацеленные на борьбу и так далее. Сказали: нет, так не надо. С Европой столкнулись, не говоря про Данию и так далее. Я вижу, Дональд вступил. Не надо париться по поводу его политики. Он же сразу сказал: мир через силу, во-первых. А тактика – это нажать, потом отступить.

Но это его тактика. Мы это прекрасно чувствуем по переговорам с Соединенными Штатами Америки. И нам удается в этих переговорах решать свои проблемы. Но ни в коем случае мы не решаем эти проблемы за счет братской и родной нам России.

В Европе турбулентность такая, что надо утихомирить этот регион. И заниматься надо. Это моя точка зрения. И на рельсы мира, и работу в Европе, где мы живем, Беларусь – центр Европы географически, нас это волнует. Поэтому мы согласились быть в Совете мира. Если будет результативность, будет какая-то определенность, уверен, и Россия там будет одним из главных государств, которые будут решать те вопросы, которые будут стоять в Совете мира.

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга.

Беларусь – самостоятельное государство, в международных отношениях тем более. Прекратить гибель братьев славян и уберечь белорусов от войны – вот весь смысл международной рокировки Первого. Обойдемся без больших геополитических раундов, хотя могли бы и сыграть. Международный авторитет Первого значителен, но у Александра Лукашенко земной подход. За любую соломинку хватаемся и приглашение в Совет мира приняли, чтобы на Донбасс вернуть мир.