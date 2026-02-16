Караник назвал 3 направления монетизации белорусских научных разработок в 2025 году

Как сделать белорусскую науку выгодной? Почему некоторые разработки так и остались невостребованными, а некоторые все-таки вышли за пределы экспериментальных лабораторий? Где промышленные внедрения граничат с глубиной инженерной мысли? На площадке ток-шоу «По существу» практики и теоретики разобрались в ракурсе финансов и научных изысканий.

Алена Сырова, СТВ: Мы знаем, что есть там несколько вариантов и подходов, где как раз таки наука глобально ведет за собой производство, что-то предлагает, и производство пользуется этими исследованиями. Или наоборот – есть заказчик, наука за определенные ресурсы проводит исследование. Какой из подходов наиболее эффективен и подходит именно нам, с учетом того, что появляются какие-то предприятия, которые действительно способны платить?

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Только комплексный подход, и он сейчас используется. Если оглянуться на 2025 год, как монетизировались научные разработки, можно выявить три направления.

Первое – когда технология, разработанная учеными, превратилась в новое предприятие. Завод горячего оцинкования «Конус», который фактически был построен с нуля для внедрения этой технологии, разработанной отечественными учеными. Он успешно работает уже не один год, работает с прибылью и эффективно монетизирует свои разработки.

Второе – это отвечать на требования реального сектора, когда конкретный заказчик приходит с конкретным вопросом, и мы для них разрабатываем технологию, которую передаем. Физико-технический институт – это плазменное напыление, станки для индукционного нагрева, для закалки металлов, которые широко используются нашими флагманами – и МТЗ, и МАЗом, и БЕЛАЗом. То есть это разработки, которые были сделаны по заказу. Все интеллектуальные права принадлежат, по сути, «Минпрому», и это используется в повседневной работе.