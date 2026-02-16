Караник назвал 3 направления монетизации белорусских научных разработок в 2025 году
Как сделать белорусскую науку выгодной? Почему некоторые разработки так и остались невостребованными, а некоторые все-таки вышли за пределы экспериментальных лабораторий? Где промышленные внедрения граничат с глубиной инженерной мысли? На площадке ток-шоу «По существу» практики и теоретики разобрались в ракурсе финансов и научных изысканий.
Алена Сырова, СТВ:
Мы знаем, что есть там несколько вариантов и подходов, где как раз таки наука глобально ведет за собой производство, что-то предлагает, и производство пользуется этими исследованиями. Или наоборот – есть заказчик, наука за определенные ресурсы проводит исследование. Какой из подходов наиболее эффективен и подходит именно нам, с учетом того, что появляются какие-то предприятия, которые действительно способны платить?
Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Только комплексный подход, и он сейчас используется. Если оглянуться на 2025 год, как монетизировались научные разработки, можно выявить три направления.
Первое – когда технология, разработанная учеными, превратилась в новое предприятие. Завод горячего оцинкования «Конус», который фактически был построен с нуля для внедрения этой технологии, разработанной отечественными учеными. Он успешно работает уже не один год, работает с прибылью и эффективно монетизирует свои разработки.
Второе – это отвечать на требования реального сектора, когда конкретный заказчик приходит с конкретным вопросом, и мы для них разрабатываем технологию, которую передаем. Физико-технический институт – это плазменное напыление, станки для индукционного нагрева, для закалки металлов, которые широко используются нашими флагманами – и МТЗ, и МАЗом, и БЕЛАЗом. То есть это разработки, которые были сделаны по заказу. Все интеллектуальные права принадлежат, по сути, «Минпрому», и это используется в повседневной работе.
Владимир Караник:
А третье – это разработки, на которые мы продаем интеллектуальные права, роялти. Да, это не самое большое на сегодня направление. Наиболее активные в прошлом году были наши селекционеры. За выращивание тех сортов зерновых, которые они разработали, им производители платили роялти. За прошлый год это почти 1,9 миллиона белорусских рублей. Это тоже имеет право на жизнь.
Поэтому все эти направления есть. Они используются. Может быть, недостаточно эффективно, и здесь надо дорабатывать.