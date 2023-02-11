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Как помочь пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии – в Беларуси проходит благотворительный сбор средств

11 февраля 2023 07:47
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Белорусский Красный Крест проводит благотворительный сбор в помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как помочь пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии – в Беларуси проходит благотворительный сбор средств-1

Сделать денежный перевод можно и через систему ЕРИП. Подробная информация и номер счета на сайте и в социальных сетях организации. На поступившие средства будут закуплены необходимые товары для пострадавших районов. Туда их доставят ближайшим бортом МЧС Беларуси. 

Как помочь пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии – в Беларуси проходит благотворительный сбор средств-4

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