Как помочь пострадавшим при землетрясениях в Турции и Сирии – в Беларуси проходит благотворительный сбор средств

Белорусский Красный Крест проводит благотворительный сбор в помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать денежный перевод можно и через систему ЕРИП. Подробная информация и номер счета на сайте и в социальных сетях организации. На поступившие средства будут закуплены необходимые товары для пострадавших районов. Туда их доставят ближайшим бортом МЧС Беларуси.