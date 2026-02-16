Наука может зарабатывать деньги – директор Института экономики НАН

Как сделать белорусскую науку выгодной? Почему некоторые разработки так и остались невостребованными, а некоторые все-таки вышли за пределы экспериментальных лабораторий? Где промышленные внедрения граничат с глубиной инженерной мысли? На площадке ток-шоу «По существу» практики и теоретики разобрались в ракурсе финансов и научных изысканий. Кирилл Казаков, СТВ:

Наука в принципе в Беларуси может зарабатывать много денег?

Денис Муха, директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси:

На самом деле, наука, я абсолютно уверен, может зарабатывать деньги. Если даже посмотреть рейтинг отраслей нашей экономики, видов деятельности по уровню среднемесячной заработной платы, то наука стабильно входит в топ-5 отраслей после IT, финансового сектора и так далее. То есть в науке, на самом деле, каждый может зарабатывать, и с молодого достаточно возраста, если ты себя показываешь, что ты умеешь, на что ты способен. Тебя, соответственно, раньше подключают к более важным работам, проектам и включают в научные коллективы. Впоследствии ты и сам можешь генерировать идеи, становиться инициатором тех или иных проектов, которые создают дополнительную основу для твоего финансового достатка. И это очень часто бывает.