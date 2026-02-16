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В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год

16 февраля 2026 17:08
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Ученую степень в 2025-м в Беларуси присудили 40 иностранным гражданам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего среди них – китайцев. Высшая аттестационная комиссия подвела итоги работы в прошлом году. Всего 261 соискатель получил ученую степень. Основной поток защит пришелся на медицинские, технические и физико-математические направления.

В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год-2

Комиссия видит стремление соискателей поддерживать высокий научный стандарт и развивать взаимодействие между учреждениями, чтобы результаты исследований как можно быстрее переходили в практическое применение.

В планах – осуществление усиленного контроля за содержанием диссертаций с учетом оценки актуальности, научной новизны, самостоятельности выполнения и практического использования результатов.

В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год-4

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:
Практикоориентированность любой диссертации – это одно из основных направлений, которое оценивается в ходе экспертизы в аттестационном процессе. В каждой диссертации соискатели подтверждают практическую значимость своей работы, предоставляя соответствующие акты о внедрении либо, если говорить о перспективе, справки о возможном внедрении.

Если говорить о самых ярких внедрениях, то тут, конечно, надо отметить медицинскую сферу, медицинскую отрасль науки. Разработки белорусских медиков-ученых не просто в тренде, а где-то и опережают достижения мировой медицины.

В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год-6

В Год белорусской женщины особенно приятно отметить, что значительная доля защищенных работ принадлежит представительницам научного сообщества, многие из них активно участвуют в работе советов по защите диссертаций.

# Ученые # Наука # Александр Гучок # Год белорусской женщины

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