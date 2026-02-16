В Беларуси 40 иностранных граждан получили учёную степень за 2025 год

Ученую степень в 2025-м в Беларуси присудили 40 иностранным гражданам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего среди них – китайцев. Высшая аттестационная комиссия подвела итоги работы в прошлом году. Всего 261 соискатель получил ученую степень. Основной поток защит пришелся на медицинские, технические и физико-математические направления.

Комиссия видит стремление соискателей поддерживать высокий научный стандарт и развивать взаимодействие между учреждениями, чтобы результаты исследований как можно быстрее переходили в практическое применение. В планах – осуществление усиленного контроля за содержанием диссертаций с учетом оценки актуальности, научной новизны, самостоятельности выполнения и практического использования результатов.

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:

Практикоориентированность любой диссертации – это одно из основных направлений, которое оценивается в ходе экспертизы в аттестационном процессе. В каждой диссертации соискатели подтверждают практическую значимость своей работы, предоставляя соответствующие акты о внедрении либо, если говорить о перспективе, справки о возможном внедрении. Если говорить о самых ярких внедрениях, то тут, конечно, надо отметить медицинскую сферу, медицинскую отрасль науки. Разработки белорусских медиков-ученых не просто в тренде, а где-то и опережают достижения мировой медицины.