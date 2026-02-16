Муковозчик: когда капиталистам понадобилась победа в холодной войне, они придумали права человека

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

В Беларуси под эгидой БСЖ впервые выберут лучшую бабушку страны. Даже удивительно, что при всей нашей любви к ним раньше этот конкурс не придумали. А у вас какое самое яркое воспоминание о бабуле?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Мама, конечно, в жизни каждого и каждой, она самая главная. Самая-самая. Но бабушка. Бабушка – это мудрость, которую ты слышишь несмышленышем, а потом вспоминаешь всю жизнь. Бабушка – это твой первый труд, когда помогаешь ей газеты разносить, огород полоть, воду таскать. Бабушка – это вечный передник, в который всегда можно с разбега уткнуться, чтобы никто не видел твоих злых слез. Бабушка – это краюха хлеба, посыпанная сахаром, чуть ли не насильно всунутая в руки, когда ты убегаешь до темна во двор. Краюха, вкус которой ты будешь помнить всю жизнь. Бабушка – это обычно и первая твоя потеря. Та пустота внутри, которая никогда не зарастает. И только иногда дает знать о себе звуком, запахом, сердечным спазмом. И опыт ее принятия, смирения перед жизненным круговоротом. Поэтому, выбирая лучшую бабушку, я бы в пояс поклонился и всем-всем бабушкам. И участвующим, и не стремящимся – за все, чтобы просто успеть.

В Бельгии провели исследование, результаты которого похожи на сценарий фильма ужасов. Минус 22 % коренного населения, четверть города – запретные зоны. Имя Мохаммед обогнало всех по популярности. Безработица, бомжи и криминал выше, чем у соседей по ЕС. Андрей Николаевич, кто устроил этот бардак в некогда благополучной стране?