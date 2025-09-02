Почему важно, что Индия приехала на саммит ШОС? Рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Если глобально порассуждать, самое главное, что приехала Индия, причем приехала хорошо настроенная в целом. В чем главная сегодня проблема? Да, мы строим в Евразии транзитный коридор, который не зависим от американцев. Это хочет Китай сделать, это хочет сделать Индия, плюс Иран и Россия. В итоге у нас получается как бы два конкурирующих коридора. Первый – это «Пояс и путь». Мы о нем уже рассказываем 10 лет, это были проекты, связанные с Беларусью уже давно. Мы должны были быть таким горлом бутылки, через которое китайские товары попадают в Европу. Но случились санкции, цветная революция у нас, потом проблема с СВО, и получается, что непонятно, если завтра Польша закроет границу, что будет с этой перевалкой грузов. То есть надо какой-то план Б. И вот один из планов Б – это коридор «Север – Юг» через Иран. Здесь уже активно работает, помимо Китая, Индия. То есть их задача, чтобы из России шла перевалка грузов в иранские порты. Ну и дальше, например, в Индию, куда-то в Тихий океан или в Африку. Здесь уже интересы Азербайджана. Здесь вопрос этого коридора в Зангезур. Это вопросы, как Турция на это посмотрит. И у нас, кстати, хорошие отношения со всеми участниками коридора «Север – Юг». Но хорошие отношения и с «Один пояс – один путь». Мы изначально начинали все это делать. То есть мы, получается, работаем и с теми, и с этими, и поэтому американские санкции для нас максимально снивелированы. Это очень грамотная политика. Ну, и надо, чтобы сегодня мы в Евразии уже с друзьями не конкурировали, а вместе строили какие-то совместные коридоры. Если Индия с Китаем об этом договорятся, все, будем, значит, 100 лет горя не знать, все будем зарабатывать на этой логистике, на этой торговле.

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