Двери не закрыты – входите! Почему создали Союзное государство во время существования СНГ

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Напомним, что СНГ – это была анестезия от боли по утрате Советского Союза, мы дадим вам пилюльку, но мы никуда не разойдемся, мы никуда не разбежимся. У нас СНГ остается, будем все дружить, друг к другу в гости ездить, общая экономика.

Но потом начались другие процессы, и СНГ как организация оказалась аморфной, она не смогла уберечь ни Украину, ни Грузию, ни другие страны от того, чтобы Запад взрастил русофобию, поэтому мы перешли на принципиально иной способ разговора – на Союзное государство, максимально тесную интеграцию с Россией.

Вы помните выступление Токаева, президента Казахстана, когда он говорит: я смотрю на Беларусь и Россию и недоумеваю, у них все общее, экономика общая, даже ядерное оружие одно на двоих. На что мы всегда говорим: так двери не закрыты – пожалуйста, входите, мы вас всегда ждем, дорогие наши братья.

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