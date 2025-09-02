Польские учителя провели масштабную акцию протеста в начале учебного года

В Польше новый учебный год начался с масштабного протеста учителей. Педагоги со всей страны приехали в Варшаву, чтобы пикетировать Министерство образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущение педагогов вызвали нищенские зарплаты, плохие условия труда и социальная незащищенность.

Митингующие держали плакаты с лозунгами «Без учителей – нет образования», «Ни денег, ни престижа. Вот такая работа!» Сейчас оклад не только начинающих учителей, но даже педагогов со стажем и категорией не очень отличается от зарплаты уборщицы. Получаемых денег при нынешней инфляции не хватает на покрытие самых необходимых расходов. Что является одной из причин нехватки кадров в школах.

Славомир Брониаж, председатель Польского союза учителей:

Прошлогоднее 30-процентное повышение заработной платы в сфере образования уже в прошлом. Это было сделано лишь для того, чтобы учителя не зарабатывали меньше минимальной заработной платы. Мы помним это повышение, но это была попытка заполнить колоссальную дыру, образовавшуюся в результате восьми лет действий правительства, обесценивающих профессию учителя. Надо положить конец нищете преподавателей, которая вынуждает их трудиться на двух-трех работах.

При остром дефиците педагогов нагрузка на них постоянно растет, но ни один учитель не получает ежемесячных надбавок за выслугу лет, за ночную смену или выходного пособия при увольнении. В начале прошлого года профсоюз учителей подал проект законопроекта о повышении оклада учителей в Сейм. Премьер-министр Дональд Туск пообещал ускорить работу над ним. Однако проблема так и осталась нерешенной, а педагоги остались со старыми зарплатами.