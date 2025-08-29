Почему нужно точно уходить от доллара? Юрий Терех разложил по полочкам

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим раскол среди бчбшников и других маргинальных личностей. В эфире публицист Юрий Терех.

Юрий Терех, публицист:

Уходить от доллара точно надо. Это больно, это тяжело, но это надо. Ну нельзя! Уже мир откровенно разделяется. Мы уже решали, мы на Запад или на Восток. Мы уже решили, мы идем на Восток. И держаться на западной валюте с этим всем – такое себе.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Да, абсолютно. Базой может быть как юань, так российский рубль, так и некая новая валюта.

Юрий Терех:

Можно корзину ходовых валют делать. Просто убирать доллары потихоньку.

Григорий Азаренок:

Вы как экономист, эксперт, бизнесмен попробуйте разложить по полочкам, почему все-таки это необходимо?

Юрий Терех:

Потому что контроль над платежами не у нас. Если у нас есть какая-то наша организация, дружеская страна, у нас банально нету экономических рычагов влиять на валюту, к которой мы рассчитываемся. Это просто опасно. Мы же уже все посмотрели – американцам захотелось какие-то платежи, карточки поотрезать. Они же и поотрезали – сколько проблем было. И то еще не до конца, но тем не менее.

Григорий Азаренок:

Сейчас вводят пошлины против Индии, например. Уже вводят 10 %.

Юрий Терех:

Пошлины к валюте отношений не имеют.

Григорий Азаренок:

Я про глобальную экономику и про то, что нам надо реально вместе держаться.

Юрий Терех:

Держаться надо вместе, и да, отбиваться от такой мощной страны, как Америка, экономически, можно только совместно. Потому что любую небольшую страну они съедят.

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